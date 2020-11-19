Беларусь и Китай объявят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021–2022 годы

Фото: архив

БЕЛТА

По его словам, стороны планируют за два года реализовать не менее 40 совместных проектов., – подчеркнул Александр Шумилин.Он также отметил, что за последние годы существенно расширено двустороннее научно-техническое и инновационное взаимодействие: если по результатам первого заседания Комиссии межправительственного комитета по сотрудничеству реализовывалось 28 проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов, то по итогам второго заседания их количество увеличилось на четверть. По результатам совместных проектов разработано высокоэффективное оборудование для производства медицинских изделий различного назначения, а также схемы и режимы холодного сверхзвукового напыления, другие приборы. Кроме того, созданы учебный испытательный центр на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета, совместный научно-исследовательский и образовательный центр в области высоких технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Восточнокитайского научно-исследовательского института компьютерных технологий, Китайско-Белорусский инновационный центр промышленных технологий НАН Беларуси и Академии наук провинции Гуандун. Завершено строительство комплекса зданий Белорусско-Китайского технопарка в городе Чанчунь.