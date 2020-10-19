Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства

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, – сообщается наChina Poly Group Corporation – крупный китайский многопрофильный государственный конгломерат. Основные направления деятельности – недвижимость, индустрия развлечений и экспорт вооружений. Контрольный пакет акций China Poly Group принадлежит SASAC. Группа основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Пекине. Корпорация имеет большой опыт в организации выставок и аукционов предметов искусства, живописи в КНР и за границей, активно развивает и поддерживает театральное искусство и киноиндустрию, а также проекты международного сотрудничества в этих сферах.