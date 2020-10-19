В Пекине состоялось открытие осенней выставки предметов искусства и живописи художников Китая и других стран, которая организована корпорацией Poly Group. По приглашению Poly Group в мероприятии приняли участие представители посольства Беларуси в Китае. Также участвовали представители дипмиссий России, Австрии и других стран.
Фото: архив БЕЛТА
"В рамках мероприятия проведена встреча руководства посольства с госпожой Ван Вэй, генеральным директором подразделения компании Poly Culture Group Co., Ltd. Стороны обменялись контактами и договорились активизировать сотрудничество для организации в Китае в рамках крупных мероприятий демонстрации предметов белорусского изобразительного искусства, обсудили перспективы сотрудничества по другим направлениям в сфере культуры", – сообщается на официальном сайте посольства Беларуси в Китае.
China Poly Group Corporation – крупный китайский многопрофильный государственный конгломерат. Основные направления деятельности – недвижимость, индустрия развлечений и экспорт вооружений. Контрольный пакет акций China Poly Group принадлежит SASAC. Группа основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Пекине. Корпорация имеет большой опыт в организации выставок и аукционов предметов искусства, живописи в КНР и за границей, активно развивает и поддерживает театральное искусство и киноиндустрию, а также проекты международного сотрудничества в этих сферах.
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Беларусь и Китай договорились активизировать сотрудничество в области изобразительного искусства
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