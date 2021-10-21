SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Казахстан совершенствуют диалог в сфере обеспечения региональной безопасности

Беларусь и Казахстан совершенствуют диалог в сфере обеспечения региональной безопасности

В рамках визита белорусской делегации в Нур-Султан Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня посетил ряд научно-промышленных предприятий Казахстана, пишет БЕЛТА.
В Госсекретариате Совбеза сообщили, что в центре управления "Сергек" Александру Вольфовичу были продемонстрированы новейшие казахстанские разработки в области интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прогнозирования. Особый интерес белорусской делегации вызвали информационные технологии в рамках программы "Умный город", а также системы, связанные с повышением эффективности обеспечения общественной безопасности и управления городским трафиком.

В свою очередь компания "Казахстан Гарыш Сапары" представила последние достижения в сфере аэрокосмических систем дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации.

В ходе состоявшихся встреч с руководителями компаний и предприятий была высказана обоюдная заинтересованность в развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру производственных отношений.

Накануне вопросы военно-технической кооперации стороны обсудили в ходе консультаций аппаратов советов безопасности двух стран. В числе прочих вопросов также высказаны предложения по разработке двустороннего межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

По результатам визита белорусской делегации в Казахстан подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2022–2023 годы.

Александр Вольфович пригласил казахстанских коллег посетить Беларусь с ответным визитом в следующем году.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы