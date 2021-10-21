Беларусь и Казахстан совершенствуют диалог в сфере обеспечения региональной безопасности

В рамках визита белорусской делегации в Нур-Султан Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня посетил ряд научно-промышленных предприятий Казахстана, пишет БЕЛТА.
В Госсекретариате Совбеза сообщили, что в центре управления "Сергек" Александру Вольфовичу были продемонстрированы новейшие казахстанские разработки в области интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прогнозирования. Особый интерес белорусской делегации вызвали информационные технологии в рамках программы "Умный город", а также системы, связанные с повышением эффективности обеспечения общественной безопасности и управления городским трафиком.
В свою очередь компания "Казахстан Гарыш Сапары" представила последние достижения в сфере аэрокосмических систем дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации.
В ходе состоявшихся встреч с руководителями компаний и предприятий была высказана обоюдная заинтересованность в развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру производственных отношений.
Накануне вопросы военно-технической кооперации стороны обсудили в ходе консультаций аппаратов советов безопасности двух стран. В числе прочих вопросов также высказаны предложения по разработке двустороннего межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
По результатам визита белорусской делегации в Казахстан подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2022–2023 годы.
Александр Вольфович пригласил казахстанских коллег посетить Беларусь с ответным визитом в следующем году.
Фото: архив БЕЛТА