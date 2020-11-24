Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, пишет БЕЛТА.
Он отметил, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.
Также Павел Утюпин добавил, что по итогам 9 месяцев этого года между Беларусью и Казахстаном наблюдается снижение товарооборота. По мнению посла, одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику, стало введение карантинных мероприятий, в том числе и отмены авиасообщения между странами весной 2020 года.
«Сегодня осуществляются прямые рейсы между Минском и Нур-Султаном четыре раза в неделю. И это очень важно, особенно в непростой экономической ситуации», – подчеркнул глава дипмиссии.
Опубликовано:
574
Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ