Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы

Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, пишет БЕЛТА.


Он отметил, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. 

Также Павел Утюпин добавил, что по итогам 9 месяцев этого года между Беларусью и Казахстаном наблюдается снижение товарооборота. По мнению посла, одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику, стало введение карантинных мероприятий, в том числе и отмены авиасообщения между странами весной 2020 года.

«Сегодня осуществляются прямые рейсы между Минском и Нур-Султаном четыре раза в неделю. И это очень важно, особенно в непростой экономической ситуации», – подчеркнул глава дипмиссии.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
«Два других названия я вам не скажу. Вдруг они еще смогут реализоваться?» В Большом театре состоялась премьера «Фауста» в постановке Анны Моторной
Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы
Врач-эндокринолог: пять простых способов ускорить потерю веса
Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов
Житель Санкт-Петербурга захватил в заложники шестерых детей
Минская область стала лидером по организации территориальной обороны
ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
Рудковская подала в суд на СМИ, которые назвали ее сына больным
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
В Бресте задержали мужского парикмахера, который торговал наркотиками
В Светлогорске иномарка сбила девочку-подростка
Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией
Цена биткойна впервые с 2017 года превысила отметку в 19 тысяч долларов
Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы
В Гомельском районе сельчанин пострадал при пожаре собственного дома
Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана
Биржа: белорусский рубль 24 ноября ослаб к трем основным валютам
Спорт всегда был и остается вне политики – обращение белорусских атлетов к общественности
Возобновлено дело по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
В РНПЦ рассказали, в чем заключаются особенности дорожно-транспортной травмы
Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса
Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера
Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане
В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов
В Столинском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Herbal Line в числе лидеров проекта "100 идей для Беларуси"
ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый участник дорожного движения
Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы
Первый новогодний экспресс отправится в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина
В Хойникском районе на подворье обнаружили лису с признаками бешенства
Россиянка выбросила годовалую внучку из окна
ГАИ проводит мониторинг готовности дорожных организаций к зимнему сезону
«С виду очень стильно». Минчане поделились впечатлениями о новой линии метро в Instagram
Ермакова: ситуация в Белгазпромбанке не хуже, чем в банковской системе в целом
Новые отделы и лаборатории, развитие международного сотрудничества: в РНПЦ «Кардиология» обсудили перспективный план развития центра
General Motors проведет отзывную компанию – она затронет почти 6 млн автомобилей
В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как предприятия готовятся обслуживать дороги зимой
Пиневич: мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Теперь все будет иначе
Погода 25 ноября: дожди, слабый туман и от 0 до +8
Лукашенко о Белгазпромбанке: этот банк будет работать на развитие экономики
В Учжэне представили 15 важнейших разработок для развития интернета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ