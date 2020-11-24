Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы

Он отметил, что решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.Также Павел Утюпин добавил, что по итогам 9 месяцев этого года между Беларусью и Казахстаном наблюдается снижение товарооборота. По мнению посла, одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику, стало введение карантинных мероприятий, в том числе и отмены авиасообщения между странами весной 2020 года.– подчеркнул глава дипмиссии.