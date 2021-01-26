Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 26 января 2021 года был принят вице-премьером Армении Мгером Григоряном по случаю начала для Посла Беларуси дипломатической миссии, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Армении. Собеседники отметили существующий потенциал для расширения белорусско-армянских торговых и кооперационных связей и согласились с важностью использования преимуществ, предоставляемых участием обеих стран в Евразийском экономическом союзе.
Стороны выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между двумя дружескими государствами.
Фото: пресс-служба правительства Армении
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Беларусь и Армения обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
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