Беларусь и Армения обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

В рамках встречи обсуждался широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Армении. Собеседники отметили существующий потенциал для расширения белорусско-армянских торговых и кооперационных связей и согласились с важностью использования преимуществ, предоставляемых участием обеих стран в Евразийском экономическом союзе.Стороны выразили уверенность в продолжении эффективного сотрудничества между двумя дружескими государствами.Фото: пресс-служба правительства Армении