Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран

Беларусь экспортирует сыры более чем в двадцать стран. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры – современные подходы", сообщает БЕЛТА.
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– Беларусь занимает 4-ю позицию в мировом рейтинге по экспорту сыров – наша страна уступила Европейскому союзу, США и Новой Зеландии. Сегодня мы экспортируем сыры отечественного производства в 26 стран, будем расширять географию поставок. За ближайшую пятилетку планируем значительно увеличить производство молока – до 9,2 млн т в год. Будет расти и производство сыров. Мировая статистика подтверждает, что объемы торговли этой продукцией в мире растут, так что конкуренция на мировом рынке серьезная. Уже сейчас следует задумываться о разнообразии продукции, следить за мировыми трендами, смотреть, какие сыры больше покупают, каким отдают предпочтения в разных странах, – отметил Алексей Богданов.
В прошлом году в Беларуси произвели 276 тыс. т сыра, из них 230 тыс. т поставлено за рубеж. В I квартале текущего года экспортировано 60,1 тыс. т сыров (плюс 11,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го). Планируется и дальнейшее наращивание поставок.
Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, то в текущем году планируется выйти на поставки в размере $ 6 млрд, а к 2025 году – $ 7 млрд. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40%.
Семинар для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры – современные подходы" проходит в Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Он объединил представителей 22 белорусских молочных заводов, сыроделов с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалистов Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия.
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Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран
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