Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран

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, – отметил Алексей Богданов.В прошлом году в Беларуси произвели 276 тыс. т сыра, из них 230 тыс. т поставлено за рубеж. В I квартале текущего года экспортировано 60,1 тыс. т сыров (плюс 11,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го). Планируется и дальнейшее наращивание поставок.Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, то в текущем году планируется выйти на поставки в размере $ 6 млрд, а к 2025 году – $ 7 млрд. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40%.Семинар для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры – современные подходы" проходит в Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Он объединил представителей 22 белорусских молочных заводов, сыроделов с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалистов Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия.