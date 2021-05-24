Из-за проведения технических работ 26 мая пассажиры не смогут воспользоваться сервисом по продаже электронных проездных документов. Об этом информирует пресс-центр Белорусской железной дороги.
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Система продажи билетов через интернет не будет работать 26 мая с 2:00 до 6:30, в это же время будет недоступно и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».
Администрация БЖД приносит извинения за временные неудобства.
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БЖД временно приостановит продажу электронных билетов
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