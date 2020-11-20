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Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на президентских выборах, допускает, что подаст иск к действующей администрации США и профильному ведомству, которое до сих пор не признало его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляция велась на сайте политика, сообщает ТАСС.


Демократа спросили, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подать иск к администрации президента США Дональда Трампа и к управлению по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не началась, а его самого не ознакомили с планами, касающимися борьбы с коронавирусом. "Это открытый вопрос", – ответил Байден. "Мы этого не исключаем", – добавил он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство "потребуется много времени". "Я надеюсь, что смогу добиться сотрудничества от наших коллег из числа республиканцев", – отметил он. Байден пояснил, что речь идет о законодателях в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторах. Он предположил, что такой подход позволит "добиться большего".

Байден также назвал безответственным отказ Трампа признать результаты выборов.

"Думаю, что мы наблюдаем невероятную безответственность, – сказал он, помолчав перед ответом и заметив, что "подбирает слова". – Сигнал, наносящий невероятный ущерб, был послан всему миру". "Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно", – заявил демократ.

Его представители ранее сообщали об обращениях в управление по общим вопросам администрации относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. В соответствии с американским законодательством именно руководитель данного ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.
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Фото: РЕЙТЕР
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