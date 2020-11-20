Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу

Демократа спросили, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подать иск к администрации президента США Дональда Трампа и к управлению по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не началась, а его самого не ознакомили с планами, касающимися борьбы с коронавирусом., – ответил Байден., – добавил он.Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство "потребуется много времени"., – отметил он. Байден пояснил, что речь идет о законодателях в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторах. Он предположил, что такой подход позволит "добиться большего".Байден также назвал безответственным отказ Трампа признать результаты выборов., – сказал он, помолчав перед ответом и заметив, что "подбирает слова"., – заявил демократ.Его представители ранее сообщали об обращениях в управление по общим вопросам администрации относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Глава управления Эмили Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. В соответствии с американским законодательством именно руководитель данного ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом.