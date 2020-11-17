Бабушка родила собственную внучку

Случай произошел в Чикаго, штат Иллинойс. По рассказам 51-летней Джулии Лавинг, ее 29-летняя дочь на протяжении долгого времени не могла забеременеть. После четырех лет неудачных попыток зачать ребенка, девушка с мужем обратились в клинику по искусственному оплодотворению.
Пара потратила около 73 тысяч долларов на экстракорпоральное оплодотворение и Бреанне даже удалось дважды забеременеть, но неудачно: оба раза девушка теряла детей, в том числе двойняшек. Из-за этого у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, когда внутри матки образуется шрам, из-за которого женщина не может выносить другого ребенка.
Лавинг, давно мечтавшая стать бабушкой, предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сперва девушка не восприняла всерьез такое предложение, а потом согласилась. Однако перед семьей встала еще одна проблема. По возрастным ограничениям в США, суррогатная мать должна быть не старше 35 лет. Однако медики сделали исключение для Лавинг благодаря ее отличному состоянию здоровья.
Уже весной нынешнего года 51-летняя женщина успешно забеременела, а в начале ноября родила собственную внучку. Девочку назвали Брайер Джульет. Радостным событием о пополнении в семействе Локвуд поделилась в своем аккаунте Instagram, рассказав, что женщина перенесла тяжелые роды как настоящая рок-звезда.
- У меня перехватывает дыхание, когда я думаю, на какие она пошла жертвы, чтобы подарить нам этот маленький комочек счастья. Я держу свою дочку в руках, и мое сердце разрывается на части. Моя мама Джулия и малышка Брайер здоровы и чувствуют себя великолепно! Я столько всего хочу рассказать про то, как прошли роды, но сейчас мы с мужем поглощены заботой о нашей малютке! - поделилась эмоциями новоиспеченная мама.
Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary