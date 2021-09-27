Азербайджан с 1 октября смягчает карантинные ограничения

C 1 октября в Азербайджане будут ослаблены коронавирусные ограничения. Об этом информирует БЕЛТА.
Такое решение обусловлено увеличением количества привитых жителей. Также отмечается снижение числа заболевших.
Согласно решению оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана с 1 октября возобновят деятельность центры отдыха и развлечений, включая клубы и детские развлекательные центры; культурные объекты, правда при условии заполнения не более 50 процентов от общей вместимости, включая концертные залы, кинотеатры, театры; детские и другие развлекательные центры при крупных торовых центрах, включая кинотеатры, с условием заполнения не более 50 процентов от общей вместимости.
Перечисленные объекты смогут работать до полуночи. Для входа посетители в возрасте старше 80 лет должны будут предъявить ковид-паспорта. Проверка документов будет осуществляться с помощью специального мобильного приложения Check App.
Фото из архива БЕЛТА