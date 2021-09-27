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Азербайджан с 1 октября смягчает карантинные ограничения

C 1 октября в Азербайджане будут ослаблены коронавирусные ограничения. Об этом информирует БЕЛТА 


Такое решение обусловлено увеличением количества привитых жителей. Также отмечается снижение числа заболевших. 

Согласно решению оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана с 1 октября возобновят деятельность центры отдыха и развлечений, включая клубы и детские развлекательные центры; культурные объекты, правда при условии заполнения не более 50 процентов от общей вместимости, включая концертные залы, кинотеатры, театры; детские и другие развлекательные центры при крупных торовых центрах, включая кинотеатры, с условием заполнения не более 50 процентов от общей вместимости. 

Перечисленные объекты смогут работать до полуночи. Для входа посетители в возрасте старше 80 лет должны будут предъявить ковид-паспорта. Проверка документов будет осуществляться с помощью специального мобильного приложения Check App. 

Фото из архива БЕЛТА
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