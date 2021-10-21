Азарёнок: я не хочу интервью с Протасевичем

Политический обозреватель СТВ Григорий Азарёнок в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" заявил, что не намерен делать интервью с Романом Протасевичем.
– Нам Протасевича "подкинули". Фактически понятно, что это провокация. Об этом говорит реакция западных политиков. Еще тот самолет [рейс Ryanair] даже не взлетел, а они уже сообщали, что он заложник в Минске и так далее. Значит, это была постановка, – пояснил он.
Журналист ответил на вопрос, интересуется ли он сейчас судьбой Протасевича:
– Нет, интервью с ним я не хочу. Я вижу, что он немного лукавит, когда общается с журналистами. Мол, мы были просто СМИ. Я помню, какое они были просто СМИ. Романа ждет суд. С лукавым человеком я общаться не очень хочу, – поделился мнением он.