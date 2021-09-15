Автомобилисты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Минска 22 сентября

В День без автомобиля 22 сентября водители смогут пользоваться услугами общественного транспорта столицы, в том числе метро, бесплатно. Об этом проинформировал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик, пишет БЕЛТА.
Чтобы подтвердить это право, автомобилисты должны будут всего лишь показать контролерам водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.
По словам Виктора Тозика, на диспетчерских станциях сосредоточат резерв подвижного состава. И на те маршруты, где это потребуется, будут оперативно добавляться автобусы и троллейбусы.
Впервые акция «День без автомобиля» была проведена в Минске 13 лет назад.