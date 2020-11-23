Автомобилистам на заметку: в Гродненской области выявлены некачественные «незамерзайки»

В преддверии зимнего сезона в торговле появляются низкокачественные незамерзающие стеклоомывающие жидкости, и осень 2020 года не исключение.
– Гродненским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в ноябре при проведении лабораторных исследований в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного характера) выявлена продукция, не соответствующая требованиям ТНПА по показателям безопасности, – проинформировала заведующая отделом гигиены центра Светлана Остроух.
Речь идет о следующих товарных позициях. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «GleidPro» (-30 градусов) в полимерной емкости номинальным объемом 5 литров. ТУ 20.41.32-001-19441511-2020, дата изготовления – сентябрь 2020 года, срок годности – 3 года, номер партии – 07, штрих-код – 4607530685941, изготовитель – ООО «ГЛЕЙДИС», Российская Федерация. Данная продукция не соответствовала ТНПА по содержанию метанола: фактическое значение более 0,7% при нормативе не более 0,05%.
Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «NORTH DRIVE» (-30 градусов) в полимерной емкости номинальным объемом 5 л. ТУ 20.41.32-003-39184281- 2019, дата изготовления – сентябрь 2020 года, срок годности – 3 года, номер партии – 01, штрих-код – 4606635528351, изготовитель – ООО «Регион-Продукт», Российская Федерация. Данная жидкость не соответствовала ТНПА по содержанию метанола – фактическое содержание более 0,7% при ПДК не более 0,05%.
Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья призывает автовладельцев быть внимательными при покупке продукции на рынках и торговых объектах:
– При приобретении стеклоомывающей жидкости обращайте внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о наименовании продукции, о производителе с указанием адреса, назначения, о составе, соответствии техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроках годности, мерах предосторожности. Следует спрашивать у продавца свидетельство о государственной регистрации.
Фото Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
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Автомобилистам на заметку: в Гродненской области выявлены некачественные «незамерзайки»
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