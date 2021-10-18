Авдонин: в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер

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В рамках программы «По существу» эксперты из разных сфер обсуждали вакцинацию против коронавируса и отношение общества к ней. В том числе затронули и зарубежный опыт: в Европе противники ограничений для непривитых продолжают выходить на протесты. Алексей Авдонин прокомментировал это:Эксперт пояснил:К слову, в минувшие выходные в некоторых европейских странах прошли очередные акции протеста против введения паспортов вакцинации. Во Франции на подобные марши вышли более 40 тысяч человек по всей стране, в Милане демонстрация собрала около 15 тысяч участников.