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  2. Авдонин: в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер

Авдонин: в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер

Такую мысль аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин выразил в эфире телеканала СТВ.

Архивное фото

В рамках программы «По существу» эксперты из разных сфер обсуждали вакцинацию против коронавируса и отношение общества к ней. В том числе затронули и зарубежный опыт: в Европе противники ограничений для непривитых продолжают выходить на протесты. Алексей Авдонин прокомментировал это:

– С точки зрения медицины, вакцинация, понятно, необходима. Человечество на протяжении своей истории не раз проходило этапы получения прививок от тех или иных заболеваний. Но сейчас в европейских странах ситуация с вакцинацией приобрела политический характер.

Эксперт пояснил: «Европу сейчас разрывают разные группы. Одни из них ориентированы на ослабление Европы, создание в ней напряженности. [Для этого] они используют некие народные массы, их неудовлетворенность [ситуацией с вакцинацией], те выходят на улицы [на протесты], начинаются столкновения с органами правопорядка. Как следствие, идет ослабление политической системы».

К слову, в минувшие выходные в некоторых европейских странах прошли очередные акции протеста против введения паспортов вакцинации. Во Франции на подобные марши вышли более 40 тысяч человек по всей стране, в Милане демонстрация собрала около 15 тысяч участников.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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