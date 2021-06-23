Такую мысль аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», где он сегодня был гостем вместе с заведующим отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николаем Щёкиным.
Алексей Авдонин. Архивное фото
Во время вчерашнего выступления в Брестской крепости Президент Александр Лукашенко сказал, что страны Запада требуют от Беларуси защитить их от потока нелегальных мигрантов и контрабанды при том, что сами развязали против Беларуси гибридную войну. Ведущий «Будней» Вадим Шепет вспомнил этот тезис в эфире сегодняшней программы и, говоря о противоречивом поведении коллективного Запада, спросил: «Это нонсенс?»
– Нет, – в один голос ответили оба гостя программы.
– Надо понимать, что Европа не едина, – объяснил Алексей Авдонин. – В ней есть деструктивные силы, нацеленные на разрушение, а есть здравомыслящие политики. Они понимают, что если в Европе кто-то разожжет войну или если начнутся какие-нибудь противостояния [в регионе], то это вызовет необратимые социально-экономические, политические и исторические последствия, которые вся Европа будет разгребать еще несколько десятилетий.
По мнению аналитика БИСИ, «обращение Главы государства было к той здравомыслящей политической элите [зарубежных стран], которая должна выступать холодным душем для «горящих голов», что хотят ради своей наживы раскрутить новый деструктивный маховик».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: в Европе понимают, что если в регионе начнутся противостояния, это вызовет необратимые последствия
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