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  2. Авдонин: социально ориентированное государство – это забота о каждом белорусе

Авдонин: социально ориентированное государство – это забота о каждом белорусе

Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.


Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность внести свои предложения. Один из важных посылов проекта Конституции – Беларусь остается социально ориентированным государством.

– Социально ориентированная экономика, социально ориентированное государство – это в первую очередь забота каждого о каждом. Забота общества о каждом белорусе. И это является внутренним запросом нашего общества. Мы не можем отойти от него. Это наша модель, которая сложилась исторически, и предать ее ради каких-то либеральных ценностей мы не можем, – сказал Алексей Авдонин.
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Фото: Михалевич Диана
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