Авдонин о новом пакете санкций: при разрыве лизинговых контрактов с «Белавиа» пострадает не только Беларусь

ЕС готовит уже пятый пакет санкций против Беларуси. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Как заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковни, санкции могут включать в себя разрыв лизинговых контрактов с белорусской авиакомпанией «Белавиа».
– Когда в экономические, финансовые и деловые отношения вторгается политика, то это уже не бизнес, а жесткая политика с негативными последствиями для всех участников договорных отношений. Страдать будет не только Беларусь, но и те же ирландские лизинговые компании, которые не получат определенные доходы. Кто будет объяснять ирландским семьям, почему не выплачена зарплата? То есть дети не будут есть, но санкции против Беларуси их родители поддержат. Все это может закончиться очередными бунтами. В Ирландии до трех не считают, а сразу выходят на улицу, – высказался Авдонин.