Авдонин: наличие в стране АЭС – это огромный толчок для развития экономики

В первую очередь, как подчеркнул специалист, нужно понимать: атомная электроэнергия сейчас самая дешевая на планете. Этот фактор играет значимую роль в развитии национальной экономики. Логическая цепочка в представлении Авдонина выглядит так:В пример данному объяснению аналитик БИСИ привел опыт двух европейских стран – Германии и Франции. По его словам, Германия во второй половине XX века активно инвестировала в атомную энергетику, и ее экономические показатели росли. Но позжеФранция же, как уточнил эксперт, не стала закрывать АЭС, и– подытожил Авдонин.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.