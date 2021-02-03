Авдонин: наличие в стране АЭС – это огромный толчок для развития экономики

В первую очередь, как подчеркнул специалист, нужно понимать: атомная электроэнергия сейчас самая дешевая на планете. Этот фактор играет значимую роль в развитии национальной экономики. Логическая цепочка в представлении Авдонина выглядит так:
– Если у страны есть атомная электростанция, у нее появляется возможность снижать стоимость производимой продукции. Создавая более дешевые товары и услуги, мы становимся более конкурентоспособными. Таким образом, энергетическая независимость ведет к независимости экономической.
В пример данному объяснению аналитик БИСИ привел опыт двух европейских стран – Германии и Франции. По его словам, Германия во второй половине XX века активно инвестировала в атомную энергетику, и ее экономические показатели росли. Но позже «появилась программа зеленой экономики, которая насаждалась со стороны определенных англо-саксонских групп и корпораций. И фактически в Германии были запрещены АЭС. Сейчас в Германии есть очень дорогая зеленая энергетика, которая не позволяет ей конкурировать с другими странами». Франция же, как уточнил эксперт, не стала закрывать АЭС, и «у нее экономика развивается достаточно интенсивно».
– Поэтому надо понимать, что наличие атомной электростанции в стране – это огромный толчок для развития национальных экономики и науки, – подытожил Авдонин.
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