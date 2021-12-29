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  2. Аттракционы, интерактивное шоу и Дед Мороз: "Белая Русь" поздравляет детей в столичном парке Горького

Аттракционы, интерактивное шоу и Дед Мороз: "Белая Русь" поздравляет детей в столичном парке Горького

Сегодня в столичном парке Горького можно зарядиться зимним настроением на развлекательной программе по случаю наступающего Нового года и Рождества. Праздник для детей и их родителей организовала Минская городская организация "Белая Русь".



- По хорошей традиции ежегодно в рамках акции "Наши дети" мы поздравляем юных жителей столицы с зимними праздниками, - подчеркнула исполняющая обязанности председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь» Людмила Шипай. - Сегодня мы наградили 18 детей - это ребята, которые в уходящем году достигли значительных успехов: в учёбе, в творчестве, стали гордостью района, города или даже страны. 

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Для юных гостей праздника работало множество интерактивных площадок: перетягивание каната, аттракционы "Меткий стрелок", "Весёлые санки", " Хоккеисты" и другие. Угощали ребят настоящей солдатской кашей, а поздравили минчан с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. 

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Фото: Наталья ТЫЧКО
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