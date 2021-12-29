Аттракционы, интерактивное шоу и Дед Мороз: "Белая Русь" поздравляет детей в столичном парке Горького

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

- подчеркнула. -Для юных гостей праздника работало множество интерактивных площадок: перетягивание каната, аттракционы "Меткий стрелок", "Весёлые санки", " Хоккеисты" и другие. Угощали ребят настоящей солдатской кашей, а поздравили минчан с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.