Аттракционы, интерактивное шоу и Дед Мороз: "Белая Русь" поздравляет детей в столичном парке Горького

Сегодня в столичном парке Горького можно зарядиться зимним настроением на развлекательной программе по случаю наступающего Нового года и Рождества. Праздник для детей и их родителей организовала Минская городская организация "Белая Русь".
- По хорошей традиции ежегодно в рамках акции "Наши дети" мы поздравляем юных жителей столицы с зимними праздниками, - подчеркнула исполняющая обязанности председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь» Людмила Шипай. - Сегодня мы наградили 18 детей - это ребята, которые в уходящем году достигли значительных успехов: в учёбе, в творчестве, стали гордостью района, города или даже страны.
Для юных гостей праздника работало множество интерактивных площадок: перетягивание каната, аттракционы "Меткий стрелок", "Весёлые санки", " Хоккеисты" и другие. Угощали ребят настоящей солдатской кашей, а поздравили минчан с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.