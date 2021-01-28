«Аталанта» взяла верх над «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии

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twitter.com/Atalanta_BC

Команда из Бергамо открыла счет, затем уступала 1:2, но в результате все-таки смогла вырвать победу, причем к тому моменту, когда забила победный мяч, она играла в численном меньшинстве из-за удаления Хосе Паломино на 53-й минуте.Авторами голов в составе «Аталанты» стали Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57). А у «Лацио» отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34).В еще одном вчерашнем четвертьфинальном поединке «Ювентус» разгромил СПАЛ со счетом 4:0. Забитыми мячами в игре отметились Альваро Мората (16-я минута, с пенальти), Джанлука Фработта (33), Деян Кулусевски (78) и Федерико Кьеза (90+4).Позавчера первым полуфиналистом турнира стал «Интер», который взял верх над «Миланом» – 2:1. А сегодня вечером состоится последний четвертьфинальный поединок «Наполи» – «Специя».В прошлом сезоне турнир выиграл «Наполи», который в финале обыграл «Ювентус» – 1:0 (после серии пенальти).