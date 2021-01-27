«Интер» обыграл «Милан» и стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу

«Красно-черные» долгое время были единственной командой из пяти ведущих европейских лиг, не уступавшей после окончания карантина из-за пандемии COVID-19. Беспроигрышная серия подопечных Стефано Пиоли в Серии А продолжалась с марта прошлого года и насчитывала 27 матчей (20 побед, семь ничьих). Однако в начале этого года «Милан» допустил вот уже несколько осечек. Проиграл «Ювентусу» (1:3) и «Аталанте» (0:3) в чемпионате, а теперь и «Интеру» в Кубке.Хотя начиналась игра с «Интером» неплохо: Златан Ибрагимович вывел «россонери» вперед на 31-й минуте.Он же, впрочем, в дальнейшем и подвел команду, схлопотав удаление на 58-й минуте игры.Получив численное преимущество, «Интер» стал чувствовать себя намного свободней, чем грамотно воспользовался. Ромелу Лукаку, реализовав пенальти, на 71-й минуте сравнял счет. А Кристиан Эриксен на седьмой добавленной минуте забил победный для «черно-синих» мяч.Стоит отметить, что к основному времени второго тайма было добавлено десять минут, что, в частности, произошло из-за травмы, полученной главным судьей поединка в середине второй половины игры. Сначала ему оказывали помощь, а затем его заменил резервный арбитр.Сегодня состоятся поединки «Аталанта» – «Лацио» и «Ювентус» – СПАЛ, а завтра четвертьфинальная стадия Кубка Италии закроется матчем «Наполи» – «Специя».В прошлом сезоне турнир выиграл «Наполи», который в финале взял верх над «Ювентусом» – 1:0 (после серии пенальти).