Атака игрока, не владеющего шайбой, или Почему у Беларуси хотят забрать чемпионат мира по хоккею

Фото Владимира Шлапака

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Во времена мудрого чешского писателя Карела Чапека хоккея с шайбой в наших широтах еще не было, но это его выражение сегодня само просится на язык. Мир вокруг стал настолько циничным и наглым, что голосу разума прорваться сквозь сплошное пустобрехство становится все сложнее. Казалось бы, что может быть более разумным и взвешенным в создавшемся положении, чем позиция Рене Фазеля по поводу грядущего чемпионата мира? Швейцарец заявилОн человек опытный, много повидавший на своем веку и, безусловно, понимающий, что все нападки на Беларусь и желание отнять у нас честно завоеванное право проведения чемпионата мира к спорту и здравому смыслу не имеют никакого отношения. Это чистой воды политический бандитизм, наглый и беспринципный. И сам шаг Фазеля, его приезд в Беларусь адекватные люди восприняли с пониманием и уважением. Во-первых, это смело. Во-вторых, конструктивно. В-третьих, честно и по-мужски, что вполне соответствует духу хоккея, в который, как известно, трусы, тявкающие из кустов, не играют. Тем не менее Международной федерации хоккея, белорусским болельщикам и организаторам турнира продолжают активно выкручивать руки, с садистским удовольствием заглядывая при этом в глаза. Вой поднялся такой, что тошно, наверное, стало чертям в аду. Некоторые комментарии при этом заставляют всерьез усомниться в психическом здоровье их авторов и больше похожи на лихорадочный бред шизофреников. Чтобы вернуть ситуацию в русло благоразумия, оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года выступил с официальным заявлением. В котором, в частности, сказано:К сказанному, как говорится, добавить нечего. Кроме разве что небольшой финансовой детали, о которой горячие головы и громкие глотки, требующие от Фазеля и всей хоккейной общественности свернуть белорусам голову, то ли не знают, то ли специально умалчивают. Перенос чемпионата мира куда бы то ни было или просто лишение Минска прав на него – это огромные финансовые потери для Международной федерации хоккея. Во-первых, внушительная неустойка стране-организатору. Во-вторых, колоссальные расходы на спешную организацию турнира в новом месте. Все это десятки миллионов евро. Просто отменить турнир тоже не вариант. В прошлом году из-за пандемии он не состоялся, и нынче, когда соревнования проводятся почти повсеместно, такой фокус уже не пройдет. А причина для отмены нужна более чем веская, иначе страховая компания просто не признает отмену страховым случаем и не покроет убытки.Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк в декабре касательно всех инсинуаций по поводу переноса чемпионата или его бойкота со стороны некоторых сборных высказался категорично: «Западные страны готовы бойкотировать турнир? Многие выступают на эту тему, но они высказывают личные мнения. Говорят тренеры, игроки, но федерации не делали никаких официальных заявлений на сей счет. Теему Селянне сказал, что вообще не надо играть в хоккей. Он уже свое отыграл, а другим хоккеистам, значит, не надо играть. Но это исключительно их мнения».Мы позвонили легенде мирового хоккея – восьмикратному чемпиону мира и двукратному олимпийскому чемпиону, чьей игрой в одной связке с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым восхищались болельщики всей планеты, бомбардиру и капитану сборной СССР Борису Михайлову. Его взгляд на все происходящее тоже вполне однозначен:Будем следить за развитием событий и верить, что справедливость и разум победят.