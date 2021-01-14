Атака игрока, не владеющего шайбой, или Почему у Беларуси хотят забрать чемпионат мира по хоккею

Страсти, вскипевшие после визита в Минск главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, продолжают будоражить умы и не дают спокойно спать даже тем, кто шайбу с трудом отличает от консервной банки, а лед использует исключительно в бокалах для виски. На Фазеля и его сторонников будто спустили свору злобных бешеных собак – от их истеричного и беспорядочного лая шум стоит такой, что закладывает уши.
Фото Владимира Шлапака
«Сама по себе саранча еще не наказание Господне, она становится наказанием Господним, когда ее много. Так же и с дураками». Во времена мудрого чешского писателя Карела Чапека хоккея с шайбой в наших широтах еще не было, но это его выражение сегодня само просится на язык. Мир вокруг стал настолько циничным и наглым, что голосу разума прорваться сквозь сплошное пустобрехство становится все сложнее. Казалось бы, что может быть более разумным и взвешенным в создавшемся положении, чем позиция Рене Фазеля по поводу грядущего чемпионата мира? Швейцарец заявил: «Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году».
Он человек опытный, много повидавший на своем веку и, безусловно, понимающий, что все нападки на Беларусь и желание отнять у нас честно завоеванное право проведения чемпионата мира к спорту и здравому смыслу не имеют никакого отношения. Это чистой воды политический бандитизм, наглый и беспринципный. И сам шаг Фазеля, его приезд в Беларусь адекватные люди восприняли с пониманием и уважением. Во-первых, это смело. Во-вторых, конструктивно. В-третьих, честно и по-мужски, что вполне соответствует духу хоккея, в который, как известно, трусы, тявкающие из кустов, не играют. Тем не менее Международной федерации хоккея, белорусским болельщикам и организаторам турнира продолжают активно выкручивать руки, с садистским удовольствием заглядывая при этом в глаза. Вой поднялся такой, что тошно, наверное, стало чертям в аду. Некоторые комментарии при этом заставляют всерьез усомниться в психическом здоровье их авторов и больше похожи на лихорадочный бред шизофреников. Чтобы вернуть ситуацию в русло благоразумия, оргкомитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года выступил с официальным заявлением. В котором, в частности, сказано:
«Беларусь подтверждает свою готовность к проведению данного чемпионата и готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций Международной федерации хоккея (МФХ), обеспечить доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети интернет.
В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с Генеральным прокурором Республики Беларусь для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки.
Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну.
Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна. Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества, и этот процесс продолжается.
Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления. Организационный комитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года рассчитывает, что МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков».
К сказанному, как говорится, добавить нечего. Кроме разве что небольшой финансовой детали, о которой горячие головы и громкие глотки, требующие от Фазеля и всей хоккейной общественности свернуть белорусам голову, то ли не знают, то ли специально умалчивают. Перенос чемпионата мира куда бы то ни было или просто лишение Минска прав на него – это огромные финансовые потери для Международной федерации хоккея. Во-первых, внушительная неустойка стране-организатору. Во-вторых, колоссальные расходы на спешную организацию турнира в новом месте. Все это десятки миллионов евро. Просто отменить турнир тоже не вариант. В прошлом году из-за пандемии он не состоялся, и нынче, когда соревнования проводятся почти повсеместно, такой фокус уже не пройдет. А причина для отмены нужна более чем веская, иначе страховая компания просто не признает отмену страховым случаем и не покроет убытки.
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк в декабре касательно всех инсинуаций по поводу переноса чемпионата или его бойкота со стороны некоторых сборных высказался категорично: «Западные страны готовы бойкотировать турнир? Многие выступают на эту тему, но они высказывают личные мнения. Говорят тренеры, игроки, но федерации не делали никаких официальных заявлений на сей счет. Теему Селянне сказал, что вообще не надо играть в хоккей. Он уже свое отыграл, а другим хоккеистам, значит, не надо играть. Но это исключительно их мнения».
Фото: rsport.ria.ru
Мы позвонили легенде мирового хоккея – восьмикратному чемпиону мира и двукратному олимпийскому чемпиону, чьей игрой в одной связке с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым восхищались болельщики всей планеты, бомбардиру и капитану сборной СССР Борису Михайлову. Его взгляд на все происходящее тоже вполне однозначен:
– Не вижу оснований для того, чтобы переносить турнир. В каждой стране бывают волнения и всякие политические движения. Всецело поддерживаю мнение и высказывания главы Международной федерации хоккея господина Фазеля. Хотим мы этого или нет, с какой-то стороны спорт всегда будет соприкасаться с политикой, но в глобальном масштабе этого не должно быть. Спорт объединяет народы, а не разъединяет их. Я уверен, что Беларусь достойно проведет чемпионат мира, потому что первенство мира уже проходило в Минске и организаторы справились на отлично. Так что у меня нет никаких сомнений, что и сейчас все будет в порядке. Что касается якобы желания Дании и Словакии провести первенство в этом году вместо Беларуси, то, признаться, меня удивляет такая позиция. Международная федерация еще не приняла никаких решений, и откуда идут эти подводные течения, совершенно непонятно. Какие мотивы у этих стран, я не знаю.
Будем следить за развитием событий и верить, что справедливость и разум победят.
Фото: БЕЛТА
Олег Антоненко, бывший хоккеист сборной Беларуси, участник трех Олимпиад:
– Чемпионат мира однозначно должен проходить в Минске, Беларусь заслужила право провести этот форум, выиграв его в честной борьбе. Хоккеисты готовятся, имеют задачи на сезон и хотят выступить на главном турнире года. Сыграть на чемпионате мира мечтает каждый молодой игрок, спортсмены отдают свое время, здоровье, жертвуют семьей и личной жизнью… Не понимаю, почему они должны страдать в угоду чьим-то корыстным интересам. Понятно ведь, что подобные решения о бойкотах принимают не спортсмены.
Фото: hcdinamo.by
Константин Кольцов, бывший хоккеист сборной Беларуси, тренер клуба «Динамо-Молодечно»:
– Уверен, мы можем провести классный турнир на хорошем уровне и никакие обстоятельства тому не станут помехой. Почему чемпионат нужно бойкотировать или переносить? Спорт должен объединять и быть вне политики. Я придерживаюсь мнения, что чемпионат должен состояться: соберутся сильные команды, для наших детей будет здорово увидеть настоящих звезд, ведь это наглядный пример того, к чему надо стремиться. Думаю, приток ребятишек в хоккейные школы должен после этого значительно возрасти, как было и после первенства в 2014 году. Для любителей хоккея этот турнир будет настоящим подарком.
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Атака игрока, не владеющего шайбой, или Почему у Беларуси хотят забрать чемпионат мира по хоккею
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