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Астролог перечислила лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть личный самый комфортный для него цвет. Он определяется правящей силой и характерными особенностями, которые, в свою очередь, влияют на стиль человека. Специалист Вероника Бунина рассказала, какие цвета для какого знака зодиака подходят лучше всего. 


Овен
Данному астрологическому знаку лучше всего подходят оттенки красного. Да и следуя модным тенденциям, красный – самый яркий и привлекательный цвет. 

Телец
Тельцы считаются земными прототипами знака Водолей. Специалист рекомендует представителям под знаком Телец выбирать одежду зеленых оттенков. 

Близнецы 
Оптимистичным Близнецам подойдет одежда желтых оттенков.

Рак
Данному знака зодиака стоит заиметь в гардеробе наряды серого и серебристого цветов. 


Лев 
Представителям Льва желательно подружиться с оранжевым цветом. 

Дева
Данному знаку подойдут наряды коричневых оттенков. 

Весы
Розовый цвет идеально впишется в гардероб Весов.

Скорпион 
Данный знак зодиака будет хорошо смотреться в нарядах классического черного. 


Стрелец 
Представители этого знака неординарные личности, именно поэтому астролог рекомендует заиметь в гардеробе одежду фиолетового цвета. 

Козерог 
Козерогам специалист советует носить монохромные образы с деталями бордового или винного цветов. 

Водолей 
Данному знаку зодиака стоит отдать предпочтение нарядам синего цвета. По мнению астролога, именно этот цвет символизирует характерные качества людей, родившихся под знаком Водолея: уверенность, спокойствие, надежность.  

Рыба 
Рыбы по своей натуре очень схожи с Водолеями. Данному знаку подходит бирюзовый цвет. 

Фото: pixabay.com
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