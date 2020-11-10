Apple Watch смогут бороться с кошмарными сновидениями

Фото:

pixabay.com

Это будет возможно с помощью приложения. Оно предназначено для людей в возрасте до 22 лет, страдающих кошмарами из-за посттравматического стресса.Новое приложение для Apple Watch получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Оно называется Nightware. Механизм таков: используются датчики на Apple Watch для отслеживания сердечного ритма и движений тела. Приложение может помочь при нарушениях сна из-за кошмаров.Часы отслеживают цикл сна, частоту сердечных сокращений и движения тела, используя собственные алгоритмы. Если приложение обнаруживает нарушение частоты сердечных сокращений и движений тела, оно фиксирует кошмар и посылает команду часам Apple Watch вибрировать, чтобы снять стресс.Но, конечно, при стрессовом состоянии и кошмарах нельзя полагаться только на Nightware. Людям, имеющим такие проблемы со сном, нужна консультация специалиста. Использование приложения также можно оговорить с врачом.Отмечается, что людям с лунатизмом и агрессивным поведением лучше не прибегать к использованию Nightware.