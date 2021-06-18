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Apple удивит новым дизайном Apple Watch Series 7

На традиционной сентябрьской презентации компания Apple представит новые Apple Watch Series 7. По информации инсайдеров, яблочная компания может удивить новым дизайном умных часов: пользователи ждали этого долго. О том, чего стоит ждать от яблочной новинки, рассказал эксперт на YouTube-канале Copy Pasta.


Журналисты Blomberg отмечают, что больших инноваций ждать не стоит. Хотя кто-то считает, что у Apple все-таки есть козырь в рукаве. Вопрос в том, появится ли встроенный термометр и инвазивный глюкометр. 

Известно, что в этом году Apple планирует установить в свои умные часы обновленный процессор, поработать над беспроводными интерфейсами и изменить дисплей. Последний будет выполнен по новой технологии и получит более тонкие рамки, что однозначно станет плюсом. Но пока непонятно, будет ли это заметно и ощутимо для пользователей.  

Bloomberg напоминает, что в этом поколении умных часов компания планировала добавить возможность изменения температуры тела. Но по техническим причинам это нововведение отложили до 2022 года. 

По словам аналитика Мин Чи Куо, нас ждет существенное изменение дизайна – появятся тонкие грани, что вписывается в дизайн всех актуальных продуктов компании. 

Представят и другое важное обновление – эксклюзивное для Apple Watch Series 7. Речь об использовании часов в качестве ключа для дверей и гостиничных номеров. Это может быть связано с обновлением чипа и процессора. 

Информация о появлении в новых часах глюкометра не подтвердилась. Раньше следующего года это нововведение ждать не стоит. 

Фото: скриншот из видео
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