Apple признала проблемы iPhone 13

Компания Apple согласилась с тем, что в iPhone 13 есть некоторые проблемы, и пообещала исправить их в ближайших обновлениях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание GizChina.
Отмечается, что пользователи новых гаджетов от "яблочной" компании жаловались на проблемы резервного копирования и стримингового сервиса Apple Music, который перестал работать на актуальных телефонах. Но были и случаи, когда владельцы смартфонов не могли
разблокировать iPhone с помощью Apple Watch.
В комментариях на официальном форуме представители техподдержки Apple признали наличие некоторых ошибок. В частности, проблему доступа к каталогу Apple Music можно решить обновлением смартфона до более новой версии iOS 15. Такой сбой, кстати, наблюдался на всех iPhone 13, iPad девятого поколения и iPad mini шестого поколения.
При возникновении ошибок специалисты поддержки Apple советуют перезагрузить устройство. Если это не помогает, нужно установить новую версию ОС или дождаться выхода следующего обновления.
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