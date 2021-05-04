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Apple представит гибкий смартфон

Инсайдер Минг Чи Куо сделал прогноз о том, что компания Apple планирует изобрести смартфон со складным экраном. О его предположениях рассказали на YouTube-канале "CopyPasta". 


Samsung, Xiaomi и Huawei уже давно представили свои гибкие решения. В этом году, судя по просочившимся в сеть фото и видео, нас ждет еще два гибких смартфона: Samsung Galaxy Z Flip 3 и Samsung Galaxy Z Fold 3. Эксперты сходятся во мнении, что миру гаджетов не хватает сильной новинки, которая перевернет представление о гибких гаджетах. 

Инсайдер допускает, что в 2023 году компания Apple представит первый гибкий смартфон – iPhone Fold. 

Ранее Минг Чи Куо уже делился некоторой информацией о гибких смартфонах яблочного бренда. Теперь он раскрыл и дату анонса – 2023 год. Компания планирует произвести примерно 20 миллионов устройств в первый год продаж. Он добавил, что гаджет получит 8-дюймовый дисплей. При этом специалист прогнозирует невероятный рост популярности гибкого iPhone в том числе благодаря сильной экосистеме. 


Apple планирует использовать полоску сверхъярких пикселей в линии изгиба. Когда устройство будет складываться, эти пиксели будут включаться на максимум – тем самым будет нагреваться линия сгиба. Такое решение позволит сделать более прочную и долговечную конструкцию. 

Есть предположения, что новое гибкое устройство придет на смену Apple iPad mini. 


Конечно, до 2023 года еще многое может поменяться, но уже ясно, что компания всерьез взялась за работу над гибким гаджетом. 

Фото: скриншоты из YouTube-видео
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