Apple покажет принципиально новый гаджет для замены iPhone

Компания Apple планирует представить первую AR-гарнитуру, которая будет работать с дополненной реальностью. Об этом сообщают на портале MacRumors со ссылкой на отчет известного аналитика Мин-Чи Куо.
AR-гарнитура сможет работать без постоянного подключения к Mac или iPhone. Параллельно с разработкой "железа" в Купертино заняты разработкой программного обеспечения, которое должно расширить экосистему Apple.
Устройство будет создано на базе процессора M1, который стал первой ARM-платформой для компьютеров "яблочной" компании. Гарнитура получит пару 4K MicroOLED-дисплеев производства Sony, которые нужны для погружения в дополненную реальность.
В Купертино намерены выпустить новинку до конца 2022-го. Планы на устройство у Apple большие – Мин-Чи Куо считает, что гаджет создается как концептуальная замена iPhone.
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