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Apple исправит старую проблему iPhone

В ближайшем обновлении iOS исчезнут блики от объектива, которые ухудшают качество фото. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на наблюдения пользователей Reddit, которые участвуют в тестировании прошивки.


На проблему с объективом жаловались пользователи iPhone последних лет выпуска. Система линз давала оптический эффект, который портил качество фото при определенных условиях съемки.

Искусственный интеллект в iOS 15 сможет подавлять эти блики. Такой эффект заметили пользователи iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12. Возможно, функция будет доступна только для последних моделей: новинки iOS 15 не будут поддерживать старые iPhone. 

Пользователи заметили функцию в четвертой бета-версии iOS 15, хотя в самой компании ее пока не анонсировали. Релиз новой версии операционной системы запланирован на сентябрь – одновременно с презентацией iPhone 13.

Фото: pixabay.com
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