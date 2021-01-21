16-летняя незрячая художница Анна Плескач пишет картины с помощью звука

До 24 января в минском Дворце искусства проходит выставка «Путь к цвету». Авторы всех работ – юные художники, которые по разным причинам лишены дара видеть. Но они не лишены возможности переносить цвета и формы на холст. В этом ребятам помогает «Ліхтар» – специальное устройство, которое считывает основные цвета палитры и позволяет распознавать их с помощью звуков.
В сентябре в Анину школу пришли Ирина и Сергей Бондарович – супружеская пара, основатели проекта BelonicaArt. Это художественная студия, где занимаются дети с нарушениями зрения. Некоторое время назад супруги придумали, как помочь незрячим людям увидеть цвет: не поверите – через музыку!
Тогда муж Ирины Сергей придумал и сам сконструировал «Ліхтар» – прибор, в основе которого лежит датчик распознавания RGB-волн.
– У каждого цвета есть определенная мелодия. Подносишь «Ліхтар» к цвету (только ставить его нужно ровно!) – и звучит мелодия, которая соответствует этому цвету. Очень удобно, – поясняет принцип действия устройства Аня Плескач. – Еще во время работы над картиной мы пользуемся специальным цветовым кругом. Там все цвета подписаны шрифтом Брайля.
В студию BelonicaArt девочка пришла в октябре прошлого года. До этого никогда не рисовала. Поэтому просто решила попробовать, а вдруг понравится:
– Звучало интересно: кружок по рисованию музыкой. До этого живописью не интересовалась, только музыкой. Семь лет отучилась в музыкальной школе, по субботам пою в инклюзивном хоре «Радость души».
За три месяца Аня написала почти десять картин – неплохой результат для новичка в мире искусства. Одну из ее работ под названием «Знакомство с серым» купили во время выставки. Имя покупателя девочка не знает, но благодарна ему. Часть вырученных от продажи картины средств пойдет благотворительному фонду «Ласковые крылья» на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих детей. Еще часть – самой художнице.
На создание одной картины у Ани и других ребят из студии BelonicaArt в среднем уходит два занятия. Пока «Ліхтар» может распознавать 15 цветов. Когда у юных художников появляется стойкое восприятие каждого цвета, они переходят к оттенкам. И снова включают воображение, ассоциации – лишним в этом деле ничего не бывает.
– Перед каждым занятием мы обсуждаем не только цвета, но и тему картины, ее идею, – дополняет Аня. – Например, работа должна передавать наши эмоции. Учителя у нас очень хорошие. Всегда помогут, направят, посоветуют.
– Рассматриваю два варианта. Первый – поехать в Гродно, где есть медицинский колледж, обучающий незрячих и слабовидящих людей по специальности «техник-массажист». Второй вариант – исторический факультет. Мне очень нравится история, особенно ее советский период. Еще люблю старое советское кино, например фильмы с участием Армена Джигарханяна. В машине даже есть несколько дисков с песнями 1970–1980-х: там Валерий Ободзинский, Анна Герман…
Большую часть информации Аня воспринимает на слух, но слепота, говорит, не приговор. Девочка живет полноценной жизнью, даже если проживать ее нужно наощупь:
– Есть много вещей, что очень помогают незрячим людям в быту. Например, ограничитель жидкости – это такой электронный помощник, который не дает воде или другой жидкости вылиться за край чашки. В школе стоят термопоты, сами наливающие жидкость в стакан. Они как автоматы по продаже воды в Советском Союзе, только деньги не нужно платить. А дома есть говорящие часы, с их помощью можно узнать, который час. На днях еще прочитала, что изобрели ультразвуковые трости, их датчики позволяют избегать препятствия на дорогах. Надеюсь, когда-нибудь смогу такие трости опробовать.
КСТАТИ
Для Ани и других ребят очень важны отзывы зрителей: это помогает поверить в свои силы. Поддержать юных художников можно в социальных сетях на страницах проекта (например, @belonica.art в Instagram). Также можно прийти на выставку во Дворец искусства, оставить свой отзыв или купить понравившуюся работу.
leonovich@sb.by