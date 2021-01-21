16-летняя незрячая художница Анна Плескач пишет картины с помощью звука

До 24 января в минском Дворце искусства проходит выставка «Путь к цвету». Авторы всех работ – юные художники, которые по разным причинам лишены дара видеть. Но они не лишены возможности переносить цвета и формы на холст. В этом ребятам помогает «Ліхтар» – специальное устройство, которое считывает основные цвета палитры и позволяет распознавать их с помощью звуков.











В сентябре в Анину школу пришли Ирина и Серге­й Бондарович – супружеская пара, основатели проекта BelonicaArt. Это ху­до­жественная студия, где занимаются дети с нару­шениями зрения. Некоторое время назад супруги придумали, как помочь незрячим людям увидеть цвет: не по­верите – через музыку!











Тогда муж Ирины Сергей придумал и сам сконструировал «Ліхтар» – прибор, в основе которого лежит датчик распознавания RGB-волн.











– Звучало интересно: кружок по рисованию музыкой. До этого живописью не интересовалась, только музыкой. Семь лет отучилась в музыкальной школе, по субботам пою в инклюзивном хоре «Радость души».











– Перед каждым занятием мы обсуждаем не только цвета, но и тему картины, ее идею, – дополняет Аня. – Например, работа должна пе­редавать наши эмоции. Учителя у нас очень хорошие. Всегда помогут, направят, посоветуют.









КСТАТИ

Где-то – почти наивное искусство, а где-то – просто нетвердая детская рука. Все эти рисунки – авторства воспитанников минской школы № 188 для ребят с нарушениями зрения. 16-летняя Анна Плескач тоже там учится. Аня не видит с рождения. Мир она познает другим способом – руками и на слух: «Более того, иногда руки помогают видеть больше, чем глаза».объясняет Ирина Бондарович.поясняет принцип действия устройства Аня Плескач. –В студию BelonicaArt девочка пришла в октябре прошлого года. До этого никогда не рисовала. Поэтому просто решила попробовать, а вдруг понравится:За три месяца Аня написала почти десять картин – неплохой результат для новичка в мире искусства. Одну из ее работ под названием «Знакомство с серым» купили во время выставки. Имя покупателя девочка не знает, но благодарна ему. Часть вырученных от продажи картины средств пойдет благотворительному фонду «Ласковые крылья» на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих детей. Еще часть – самой художнице.На создание одной картины у Ани и других ребят из студии BelonicaArt в среднем уходит два занятия. Пока «Ліхтар» может распознавать 15 цветов. Когда у юных художников появляется стойкое восприятие каждого цвета, они переходят к оттенкам. И снова включают воображение, ассоциации – лишним в этом деле ничего не бывает.Становиться профессиональным художником, впрочем, Аня пока не планирует. Через год она окончит школу, но с будущей специальностью еще не определилась:Большую часть информации Аня воспринимает на слух, но слепота, говорит, не приговор. Девочка живет полноценной жизнью, даже если проживать ее нужно наощупь:Для Ани и других ребят очень важны отзывы зрителей: это помогает поверить в свои силы. Поддержать юных художников можно в социальных сетях на страницах проекта (например, @belonica.art в Instagram). Также можно прийти на выставку во Дворец искусства, оставить свой отзыв или купить понравившуюся работу.