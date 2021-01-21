Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Анютины глазки
Источник: Знамя юности
Знамя юности

16-летняя незрячая художница Анна Плескач пишет картины с помощью звука

Анютины глазки

До 24 января в минском Дворце искусства проходит выставка «Путь к цвету». Авторы всех работ – юные художники, которые по разным причинам лишены дара видеть. Но они не лишены возможности переносить цвета и формы на холст. В этом ребятам помогает «Ліхтар» – специальное устройство, которое считывает основные цвета палитры и позволяет распознавать их с помощью звуков.


Где-то – почти наивное искусство, а где-то – просто нетвердая детская рука. Все эти рисунки – авторства воспитанников минской школы № 188 для ребят с нарушениями зрения. 16-летняя Анна Плескач тоже там учится. Аня не видит с рождения. Мир она познает другим способом – руками и на слух: «Более того, иногда руки помогают видеть больше, чем глаза».

В сентябре в Анину школу пришли Ирина и Серге­й Бондарович – супружеская пара, основатели проекта BelonicaArt. Это ху­до­жественная студия, где занимаются дети с нару­шениями зрения. Некоторое время назад супруги придумали, как помочь незрячим людям увидеть цвет: не по­верите – через музыку!


– У нас старший ребенок – синестет. Если другие обычно видят черный текст на белом фоне, то у него он раскра­шивается в разные цвета. Это не плюс и не минус, просто такая особенность восприятия, – объясняет Ирина Бондарович. – Так пришла мысль, которая после оформилась в идею: увидеть цвета можно, если задействовать другие орга­ны чувств, в частности слух. Почему именно музыка? Потому что она дает наиболее сильный эмо­циональный отклик. Гораздо проще почувствовать цвет, когда он ассоциируется с определенной мелодией.

Тогда муж Ирины Сергей придумал и сам сконструировал «Ліхтар» – прибор, в основе которого лежит датчик распознавания RGB-волн.



У каждого цвета есть определенная мелодия. Подносишь «Ліхтар» к цвету (только ставить его нужно ровно!) – и звучит мелодия, которая соответствует этому цвету. Очень удобно, – поясняет принцип действия устройства Аня Плескач. – Еще во время работы над картиной мы пользуемся специальным цветовым кругом. Там все цвета подписаны шрифтом Брайля.

В студию BelonicaArt девочка пришла в октябре прошлого года. До этого никогда не рисовала. Поэтому просто решила попробовать, а вдруг понравится: 

– Звучало интересно: кружок по рисованию музыкой. До этого живописью не интересовалась, только музыкой. Семь лет отучилась в музыкальной школе, по субботам пою в инклюзивном хоре «Радость души».



За три месяца Аня написала почти десять картин – неплохой результат для новичка в мире искусства. Одну из ее работ под названием «Знакомство с серым» купили во время выставки. Имя покупателя девочка не знает, но благодарна ему. Часть вырученных от продажи картины средств пойдет благотворительному фонду «Ласковые крылья» на развитие проекта и помощь в организации студии рисования для незрячих детей. Еще часть – самой художнице. 

На создание одной картины у Ани и других ребят из студии BelonicaArt в среднем уходит два занятия. Пока «Ліхтар» может распознавать 15 цветов. Когда у юных художников появляется стойкое восприятие каждого цвета, они переходят к оттенкам. И снова включают воображение, ассоциации – лишним в этом деле ничего не бывает. 

– Перед каждым занятием мы обсуждаем не только цвета, но и тему картины, ее идею, – дополняет Аня. – Например, работа должна пе­редавать наши эмоции. Учителя у нас очень хорошие. Всегда помогут, направят, посоветуют.


Становиться профессиональным художником, впрочем, Аня пока не планирует. Через год она окончит школу, но с будущей специальностью еще не определилась:

– Рассматриваю два варианта. Первый – поехать в Гродно, где есть медицинский колледж, обучающий незрячих и слабовидящих людей по специальности «техник-массажист». Второй вариант – исторический факультет. Мне очень нравится история, особенно ее советский период. Еще люблю старое советское кино, например фильмы с участием Армена Джигарханяна. В машине даже есть несколько дисков с песнями 1970–1980-х: там Валерий Ободзинский, Анна Герман… 

Большую часть информации Аня воспринимает на слух, но слепота, говорит, не приговор. Девочка живет полноценной жизнью, даже если проживать ее нужно наощупь:

– Есть много вещей, что очень помогают незрячим людям в быту. Например, ограничитель жидкости – это такой электронный помощник, который не дает воде или другой жидкости вылиться за край чашки. В школе стоят термопоты, сами наливающие жидкость в стакан. Они как автоматы по продаже воды в Советском Союзе, только деньги не нужно платить. А дома есть говорящие часы, с их помощью можно узнать, который час. На днях еще прочитала, что изобрели ультразвуковые трости, их датчики позволяют избегать препятствия на дорогах. Надеюсь, когда-нибудь смогу такие трости опробовать.

КСТАТИ

Для Ани и других ребят очень важны отзывы зрителей: это помогает поверить в свои силы. Поддержать юных художников можно в социальных сетях на страницах проекта (например, @belonica.art в Instagram). Также можно прийти на выставку во Дворец искусства, оставить свой отзыв или купить понравившуюся работу.

leonovich@sb.by
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Аналитик БИСИ: уникальная природа - весомый фактор развития Беларуси
Около 90 единиц снегоуборочной техники работают по очистке дорог Могилева
Спринтер Сергей Пустобаев первенствовал на чемпионате Беларуси по легкой атлетике в помещениях
Семь человек погибли при взрыве в Могадишо
Мультиметр в помощь: вместе со специалистом мы проверили, правильно ли освещены различные помещения
В Минске выявили цех по изготовлению протестной атрибутики
Раки – просите прощения у обиженных, Весы – избегайте конфликтов
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Интернет-мошенник выманил у жительницы Гродно более $11 тыс.
«Снежный снайпер» собрал в «Раубичах» почти 200 биатлонистов-любителей со всей страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Заявки и рефераты для участия в Республиканской олимпиаде по менеджменту принимаются до 1 марта
Анастасия Родькина выиграла второе золото чемпионата Беларуси по легкой атлетике в помещении
Породистые щенки, шакалы, енотовидные собаки и даже рысь: специалист рассказал о тонкостях судебной экспертизы животных
На участке дороги Минск - Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях
На Брестчине набирает обороты акция "Наш животновод"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1745 пациентов с COVID-19, выписаны 1948
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз партии одежды, обуви, парфюмерии
МЗКТ представит новый бронеавтомобиль на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
В Национальном художественном музее проходит выставка одного из самых ярких и самобытных белорусских художников Михаила Филипповича, посвященная 125-летию мастера
Под какими "масками" может скрываться COVID-19 у детей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
«Алеся» закончила проходку первого тоннеля от станции метро «Аэродромная» до «Неморшанского сада»
Объем выручки 7,2 миллиона рублей, новые рабочие места, уникальные разработки и помощь в пандемию: как развивается сегодня первый в стране университетский технопарк БНТУ «Политехник»
Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 14 февраля
В России за сутки выявили 14 861 новый случай COVID-19
Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Жлобине
Сексизм, Токио и Олимпиада – мощный кулак новый этики
Саснович с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют под Гомелем
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре
Говорит о самом важном: 15 фактов о радио
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Более 9 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами зарегистрированы с начала года в Беларуси
Огромные ресницы годовалого ребенка вызвали восторг в сети
ТПП Гродненской области и Ставропольского края подписали соглашения о сотрудничестве
БЕЛАЗ поставил 130-тонные самосвалы в Казахстан
Легковушка протаранила грузовик на МКАД
Щекин о ВНС: состоялся откровенный и жесткий разговор
В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом
"АМКОДОР" поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию
Главы семейств Докшицкого района продемонстрируют свою удаль в конкурсе "Папа-зал"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
С Трампом, хоть и без него
Фото «СБ»: лучшее за неделю
3200 кубометров за смену: посмотрели, как снегоуборочные машины очищают железнодорожные пути от снега
В Индии от взрыва погибли 16 человек
Авторы
СКАНИРУЙТЕ