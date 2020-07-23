Ученые: антибиотики нарушают развитие «социального мозга» у мышей

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Катерина Джонсон с факультета психиатрии и экспериментальной психологии исследовала влияние разрушения микробиома на мозг у мышей.- говорит она.Самым поразительным открытием стали молодые животные, которых лечили антибиотиками. Терапия привела к снижению экспрессии рецепторов, которые опосредуют передачу сигналов эндорфинов, окситоцинов и вазопрессинов в лобную кору.Доктор Бернет добавил:Исследование проводилось с использованием относительно небольшого количества животных с высокими дозами антибиотиков, и дальнейшие исследования должны последовать этому выводу, учитывая зависимость общества от антибиотиков, хотя, конечно, они все еще играют жизненно важную роль в медицине для борьбы с бактериальными инфекциями.Это было также первое исследование, в котором было изучено, влияет ли микробиом на эндорфиновую систему мозга и соответственно на регуляцию боли.Несколько удивительным наблюдением стал контраст результатов для мышей без микробов, но получавших антибиотики. Нейрогенетические изменения были в основном в противоположном направлении.