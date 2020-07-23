Ученые: антибиотики нарушают развитие «социального мозга» у мышей

Терапия антибиотиками в раннем возрасте препятствует передаче сигналов в мозг, которые отвечают за социальное поведение и регуляцию боли у мышей. Это было установлено в ходе новых исследований доктора Катерины Джонсон и доктора Филиппа Бернетта. ОРабота была опубликована в BMC Neuroscience, пишет MedicalXpress.
pixabay.com
Катерина Джонсон с факультета психиатрии и экспериментальной психологии исследовала влияние разрушения микробиома на мозг у мышей. «Из предыдущих исследований мы знаем, что животные, у которых отсутствуют микробы, или животные, которых лечили антибиотиками, демонстрировали нарушение социального поведения, - говорит она. - Поэтому меня особенно интересовало влияние микробиома на передачу сигналов эндорфинов, окситоцинов и вазопрессинов, поскольку эти нейропептиды имеют большое значение в социальном и эмоциональном поведении».
Самым поразительным открытием стали молодые животные, которых лечили антибиотиками. Терапия привела к снижению экспрессии рецепторов, которые опосредуют передачу сигналов эндорфинов, окситоцинов и вазопрессинов в лобную кору.
Доктор Бернет добавил: «Наше исследование подчеркивает растущий консенсус в отношении того, что нарушение микробиома во время развития может оказать существенное влияние на физиологию, включая мозг».
Исследование проводилось с использованием относительно небольшого количества животных с высокими дозами антибиотиков, и дальнейшие исследования должны последовать этому выводу, учитывая зависимость общества от антибиотиков, хотя, конечно, они все еще играют жизненно важную роль в медицине для борьбы с бактериальными инфекциями.
Это было также первое исследование, в котором было изучено, влияет ли микробиом на эндорфиновую систему мозга и соответственно на регуляцию боли.
Несколько удивительным наблюдением стал контраст результатов для мышей без микробов, но получавших антибиотики. Нейрогенетические изменения были в основном в противоположном направлении.
Опубликовано:
255
Ученые: антибиотики нарушают развитие «социального мозга» у мышей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter