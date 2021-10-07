"Андрюшку любит камера": Якубович рассказал, в чем секрет успеха Малахова

Российский телеведущий Леонид Якубович в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказал, как его коллега Андрей Малахов пришел к успеху.
Ведущий шоу "Поле чудес" поделился воспоминаниями о том, что талант Малахова они рассмотрели вместе с Сергеем Шумаковым – заместителем генерального директора ВГТРК и главным редактором российского телеканала "Культура".
– С Шумаковым мы когда-то хорошо дружили. Он профессионал высочайшего класса. Я попросил обратить внимание на одного корреспондента – замечательного парня. Это был Малахов. Я сказал, что ему нужна своя программа. Мой друг меня поддержал. Андрюшку любит камера. Но с течением времени его взгляд поменялся. Мне никто не диктовал в ухо [с помощью наушника], что нужно делать. Так ты начинаешь превращаться в некую функцию и перестаешь мыслить самостоятельно. Это видно во многом, особенно со временем, – рассказал он.