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  2. Андрейченко: поддержать врачей в это непростое время — наш долг

Андрейченко: поддержать врачей в это непростое время — наш долг

Выступая на открытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко затронул тему ситуации на мировых рынках на фоне вспышки коронавируса.  По его словам, пандемия вносит коррективы и в жизнь Беларуси:

— Разумеется, сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас –– забота о здоровье и жизни наших граждан. Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль. Очень важно, что граждане с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку. Но самой глубокой благодарности заслуживают наши врачи –– за профессионализм, мужество и самоотверженность, которые они проявляют, выполняя свою благородную миссию. Поддержать их в это непростое время –– наш долг.

Владимир Андрейченко отметил, что не менее актуальная задача –– минимизация влияния эпидемии на хозяйственную деятельность. Нужно продумать формы поддержки деловой активности, особенно малого бизнеса, проследить, чтобы люди вовремя получали зарплаты, пенсии, чтобы им оказывались необходимые социальные услуги.

— Конечно, для поддержания стабильности важна совместная солидарная работа государства и общества, субъектов хозяйствования и граждан. Ведь ответственность здесь распределяется на всех практически в равной степени. Более активную позицию в этом вопросе должны занимать и депутаты. Нужно знать, что происходит на предприятиях и в организациях округа, разъяснять людям, какие меры принимаются для борьбы с вирусом, почему так важно проявлять самодисциплину и четко выполнять рекомендации медиков. 

Спикер подчеркнул, что, проводя эту работу, нам нельзя упустить из виду другие не менее важные направления деятельности. Прежде всего следует ясно видеть те практические задачи, которые нужно сегодня решить, чтобы отстоять ключевые социально-экономические позиции Беларуси.

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Фото: Александр КУШНЕР
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