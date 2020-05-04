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Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Избранницей 66-летнего музыканта стала израильтянка Эйнат Кляйн, экс-журналистка, профессиональный фотограф и гид, создатель проекта TravelLab.

Церемония бракосочетания прошла еще в декабре. Сейчас супруги оказались разделены карантинными мерами, введенными в связи с пандемией коронавируса, рассказал Макаревич «КП». Кляйн находится в Израиле, а лидер «Машины времени» — в России.

По словам Макаревича, он познакомился с будущей женой во время путешествия по Эфиопии.

Эйнат родилась в Киеве, там окончила журфак, а затем училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве, пишет NEWSru. Владеет пятью языками:  русским, ивритом, арабским, английским и украинским.

Первой женой Макаревича была Елена Фесуненко — дочь известного советского политобозревателя Игоря Фесуненко, с ней музыкант познакомился в московском архитектурном институте. Брак просуществовал три года.

Второй женой музыканта через почти 10 лет стала Алла Голубкина, бывшая жена друга Макаревича, гитариста Алексея Романова. У пары родился сын Иван, а вскоре после этого брак распался.

В третий раз Макаревич женился еще через 14 лет. Его избранницей стала Наталья Голубь — костюмер группы Гарика Сукачева "Бригада С". Этот брак продержался семь лет.

Кроме сына у Макаревича есть две дочери, рожденные вне брака.

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