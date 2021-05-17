Анастасия Решетова впервые прокомментировала расставание с Тимати

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Решетова вернулась в то время, когда они только познакомились:Модель добавила, что между ними с Тимуром было все: любовь, ненависть, интриги, предательство, яркие и счастливые моменты, клятвы. Девушка также задалась вопросом, возможно ли еще раз испытать такие сильные эмоции.Напомним, у звездной экс-пары есть общий ребенок – годовалый мальчик Ратмир.Анастасия ответила на главный вопрос, почему они расстались с Тимуром:– поделилась она.При этом девушка ответила, что было очень много положительных моментов.– продолжила Анастасия.Она добавила, что в это тяжелое время ей как раз поступило предложение принять участие в кастинге на роль ведущей шоу "Ты – топ-модель" на ТНТ. Девушка опровергла информацию, что шоу "Холостяк" и "Ты – топ-модель" – пиар-ход телеканала.