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Анастасия Решетова впервые прокомментировала расставание с Тимати

Популярная российская модель и телеведущая, бывшая возлюбленная исполнителя и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова представила фильм-видеообращение "Мой монолог". Девушка вспомнила истории своего сложного детства, рассказала о медийном пути и модельном бизнесе, поделилась своими взглядами на определенные вещи. Но самый большой отклик получили ее слова про отношения с Тимати: модель впервые назвала причины распада их пары. 

Скриншот видео

Решетова вернулась в то время, когда они только познакомились:

– Буквально за неделю до нашего знакомства он подписался на меня в Инстаграме. Потом я его случайно встретила за общим столом: мы в тот вечер ужинали с подругой. Наши отношения развивались постепенно, мы не сразу начали говорить людям об этом. Казалось, что ничего не получится. Это обратная сторона, когда ты встречаешься с медийным человеком. Мои нервы были постоянно напряжены. Не помню ни одного месяца и недели, чтобы я не плакала, – сказала Анастасия и добавила, что их пару постоянно обсуждали, сплетничали и не давали покоя. 

Модель добавила, что между ними с Тимуром было все: любовь, ненависть, интриги, предательство, яркие и счастливые моменты, клятвы. Девушка также задалась вопросом, возможно ли еще раз испытать такие сильные эмоции. 

Напомним, у звездной экс-пары есть общий ребенок – годовалый мальчик Ратмир. 

Анастасия ответила на главный вопрос, почему они расстались с Тимуром:

– Было сделано столько боли друг другу, предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, появилось второе дыхание. Ощущение как будто я ушла от отца. Настя Решетова до расставания и после – это два разных человека, – поделилась она. 

При этом девушка ответила, что было очень много положительных моментов. 

– Окончательной точкой в нашей истории стала новость о том, что он участвует в шоу "Холостяк", – продолжила Анастасия. – Мы расстались, прошло совсем мало времени, и в интернете появились слухи о том, что он – новый холостяк. Для меня это какой-то сюрреализм. Это был шок. Я бы не сделала так на его месте, он просто другой человек. Я смотрела одну серию, к экрану подошел Ратмир – он узнал папу. 

Она добавила, что в это тяжелое время ей как раз поступило предложение принять участие в кастинге на роль ведущей шоу "Ты – топ-модель" на ТНТ. Девушка опровергла информацию, что шоу "Холостяк" и "Ты – топ-модель" – пиар-ход телеканала.  
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