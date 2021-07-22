Аналитики Gracenote опубликовали прогноз на итоги Олимпиады. Лидерство – у США

Американская аналитическая компания Gracenote дала прогноз на медальный зачет по итогам «Токио-2020». Лидерство отдают США: ожидается, что американские спортсмены возьмут 96 медалей, 40 из которых – золото.
На втором месте, по данным Gracenote, расположится Россия (21 – золото, 68 медалей в целом), а на третьем – Китай (33 – золото, 66 медалей всего). Рейтинг составляется по суммарному количеству медалей у сборной.
Также в десятке лидеров, по прогнозам аналитиков, будут следующие страны: Япония (60 медалей), Великобритания (52), Нидерланды (48), Франция (42), Италия (41), Австралия (40), Германия (35).
Отмечается, что страна-хост Игр может улучшить свои результаты по количеству завоеванных медалей примерно на 50% по сравнению с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кстати, такой же прогресс предсказывают и команде Италии. Частично такое предположение сделано на основе того, что в программу Игр добавили и вернули несколько видов спорта, в которых эти страны могут показать себя на высоком уровне. Например, речь о бейсболе и карате.
Важный момент: Gracenote отмечает, что у компании недостаточно данных по китайским спортсменам с начала пандемии коронавируса, поэтому прогноз может недооценивать выступление сборной КНР на Играх.
Украине отдают 14-е место, Польше 19-е, а Казахстану 22-е.
А что насчет Беларуси? Аналитики Gracenote прогнозируют нашей стране 3 золотые медали в таких категориях, как прыжки в высоту, байдарка-двойка на 500 м и современное пятиборье.
Всего же белорусы будут состязаться в 20 видах спорта. Нашу страну представляют 108 спортсменов. Расписание их участия в соревнованиях можно посмотреть на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси, перейдя по этой ссылке. Следить за выступлениями в режиме реального времени будет непросто из-за разницы во времени: почти все белорусы покажут себя на Олимпиаде утром, а у нас в это время будет ночь или очень раннее утро. Правда, самых больших поклонников спорта это наверняка не остановит. Будущей ночью по белорусскому времени в академической гребле в предварительном заезде одиночек на воду выйдет Татьяна Климович, в квалификации в стрельбе из лука на мишенях выступят Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. На них будут разыграны 339 комплектов наград. Первые – 24 июля.
Инфографика: Gracenote
Опубликовано:
982
Аналитики Gracenote опубликовали прогноз на итоги Олимпиады. Лидерство – у США
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: