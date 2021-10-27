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Amnesty International призвала оказать срочную помощь Мадагаскару из-за засухи

Правозащитная организация Amnesty International сегодня обратилась к мировому сообществу и призвала срочно увеличить поставки гуманитарной помощи Мадагаскару. Эта страна столкнулась с тяжелейшей за последние 40 лет засухой, отмечается в докладе генерального секретаря правозащитной организации Агнес Калламар, опубликованном в среду на официальном сайте. Об этом пишет ТАСС

Иллюстративное фото

"Международное сообщество призвано как можно скорее направить жителям Мадагаскара, пострадавшим от засухи, большее количество гуманитарной помощи и дополнительные средства для компенсации понесенных потерь и ущерба от засухи", – сказано в докладе.

В заявлении обращают внимание на тот факт, что глобальное изменение климата в большей степени сказывается на населении развивающихся стран. 

В докладе отмечается, что засуха привела к негативным последствиям  в основном в южной части острова, где природные условия и без того неблагоприятные, а более 90% жителей живут бедно. Из-за засухи свыше миллиона человек голодают, было зафиксировано несколько смертей. 

Фото: pixabay.com
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