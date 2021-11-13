Американский журналист признал, что беженцы получают помощь только с белорусской стороны

Корреспондент CNN Мэтью Ченс посетил белорусско-польскую границу и воочию убедился в том, что поляки не оказывают никакой помощи беженцам и лишь нагнетают обстановку.

Еще в сентябре во время интервью телеканалу CNN Александр Лукашенко пригласил журналиста пообщаться с беженцами. Однако американский репортер воспользовался этой возможностью только на днях. На это обратили внимание журналисты ont.by.

Мэтью Ченс прибыл на границу со съемочной группой с белорусской стороны. Оно и понятно: ведь Польша и близко не подпускает гражданских, журналистам там запрещено работать.

Американец рассказал телезрителям и о том, что вооруженные солдаты со стороны Польши не пускают в Европу ни женщин, ни детей, а их в лагере действительно много. Люди просто умоляют о помощи. Убедился Ченс и в том, что помощь (будь то вода, еда, одежда, дрова) беженцам оказывает только белорусская сторона.

Любопытно, что в отличие от белорусских и российских коллег, которые работают на границе круглосуточно, корреспондент CNN провел в лагере всего пару часов.