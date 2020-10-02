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  2. Американку затравили в сети после похудения на 61 килограмм

Американку затравили в сети после похудения на 61 килограмм

35-летняя Синди Куинн похудела вдвое и поделилась своими успехами в Instagram. Комментаторам она показалась чересчур худой и некрасивой из-за этого, пишет Lenta.ru.


Жительница Пенсильвании страдала ожирением с детства, а после рождения трех детей ее вес установился на уровне 113 килограммов – это при росте в 162 сантиметра. Но дело не только в генетической предрасположенности и родах: женщина в основном питалась вредной пищей и потребляла примерно 3,5 тысячи калорий в сутки.

Как отмечает, Daily Mail, похудеть Куинн решила, когда у нее начались проблемы со здоровьем. Женщина взяла себя в руки и смогла сбросить 61 килограмм. Чтобы поддерживать форму, она сократила свою дневную норму калорий больше чем вдвое и начала заниматься спортом.

Сейчас я намного энергичнее, сильнее и увереннее в себе. Я могу бегать и играть с моими детьми, чего не могла раньше, – говорит она.

Фотографиями своих успехов в похудении американка поделилась в Instagram, где на нее посыпались как одобряющие, так и оскорбительные комментарии. Злые слова сначала доводили Куинн до слез, но после она перестала обращать внимание на недоброжелателей.

Теперь если человек напишет мне что-то обидное, я просто отвечу: «Мне жаль, что у вас такое мнение», – уверяет американка.

Фото из Instagram героини
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