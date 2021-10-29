Алина Горносько поделилась эмоциями после завоеванной медали на ЧМ по художественной гимнастике

Для белоруски Алины Горносько чемпионат мира по художественной гимнастике проходит весьма продуктивно. За два дня соревнований спортсменка успела стать трехкратной медалисткой, завоевав золото в упражнении с лентой, серебро в упражнении с обручем и бронзу в выступлении с мячом. Своими эмоциями от результатов и чемпионата Алина поделилась в эфире телеканала «Беларусь 1»:
– У нас закончились финалы в отдельных видах. Завершились они удачно для нашей страны. Я допустила ошибку в упражнениях с булавами, но за короткий срок смогла справиться и подготовиться к выступлению с лентой максимально хорошо, – рассказала воспитанница Марины Лобач.
Спортсменка также поделилась планами на ближайшие дни чемпионата:
– 29 октября у нас тренировочный день, а 30 октября не менее важный финал – многоборье. Мы вдвоем [с гимнасткой Анастасией Салос] там, поэтому продолжаем работать. Отдохнем потом.
Анастасия Салос. Архивное фото
19-летняя гимнастка Анастасия Салос показала хороший результат в упражнении с булавами и принесла в копилку белорусской сборной бронзовую медаль. С результатом 26,400 балла она уступила россиянкам Дине и Арине Авериным, которые набрали 27,100 и 26,750 балла соответственно.
– Я рада, что смогла побороться в своем единственном финале и у меня получилось взять медаль, – прокомментировала свое выступление Анастасия Салос.
Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике, проходящий в японском Китакюсю, завершится 31 октября.
Алина Горносько во время выступления с лентой
Россиянки Арина и Дина Аверины и белоруска Анастасия Салос (слева направо) на пьедестале
Фото: Виталий Пивоварчик, twitter.com/gymnastics, Рейтер