Алина Горносько поделилась эмоциями после завоеванной медали на ЧМ по художественной гимнастике

Анастасия Салос. Архивное фото





Россиянки Арина и Дина Аверины и белоруска Анастасия Салос (слева направо) на пьедестале



Фото: Виталий Пивоварчик, Рейтер

Алина Горносько во время выступления с лентойРоссиянки Арина и Дина Аверины и белоруска Анастасия Салос (слева направо) на пьедесталеФото: Виталий Пивоварчик, twitter.com/gymnastics

, – рассказала воспитанница Марины Лобач.Спортсменка также поделилась планами на ближайшие дни чемпионата:19-летняя гимнастка Анастасия Салос показала хороший результат в упражнении с булавами и принесла в копилку белорусской сборной бронзовую медаль. С результатом 26,400 балла она уступила россиянкам Дине и Арине Авериным, которые набрали 27,100 и 26,750 балла соответственно., – прокомментировала свое выступление Анастасия Салос.Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике, проходящий в японском Китакюсю, завершится 31 октября.