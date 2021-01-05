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Александр Степанов, и.о. председателя РПТС – о ситуации в партии

На внеочередном XIII съезде Республиканской партии труда и справедливости, прошедшем 12 декабря 2020 года, из ее членов был исключен Василий Заднепряный, возглавлявший РПТС с 2006 года. В партийном Telegram-канале и на сайте бывший руководитель с решением съезда не согласился и заявил о попытке «рейдерского захвата партии». О том, что происходит в одной из наиболее известных белорусских политических партий сегодня, порталу sb.by рассказал исполняющий обязанности председателя РПТС Александр Степанов.

Республиканская партия труда и справедливости была создана 26 июня 1993 года на базе Белорусского товарищества инвалидов по зрению (БалТИЗ). Александр Степанов напомнил, что стоял у истоков ее создания вместе с Анатолием Нетылькиным, Анатолием Сиротским. И отметил:

– В основе нашей партии была социальная защита малозащищенных людей, поначалу инвалидов по зрению. Труд и справедливость были в основе нашей деятельности, направленной на поддержку руководства государства и на развитие независимой и процветающей нашей страны. И на оказании всецелого содействия социально-экономическому развитию Беларуси.

В 2006 году возникла вакансия председателя РПТС, занять эту должность Александр Степанов не мог, так как был в то время на госслужбе – заместителем главы администрации Фрунзенского района Минска. Кандидатура бывшего боевого летчика Василия Заднепряного показалась вполне подходящей на пост руководителя РПТС, говорит и.о. председателя:

– Но в последнее время стал явно заметен некий уклон Василия Васильевича Заднепряного в оппозицию. Появились серьезные вещи, компрометирующие нашу партию, в том числе призывы к стачкам, подписание резолюции с оппозиционными структурами. Кроме того, когда шла избирательная кампания 2020 года, я предлагал ему выступить с обращением в поддержку действующего Президента – и получил категорический отказ. Однако возглавляемая мною Минская городская организация РПТС соответствующее заявление все-таки сделала, и Заднепряный мне заявил: «Если ты намерен поддерживать Президента – выходи из партии и поддерживай кого хочешь». Негодование Заднепряного вызвал и факт проезда нашей организации в патриотической автоколонне с Государственными флагами нашей страны. Он даже извинялся перед представителями БНФ, называя это провокацией и обещая «навести порядок» в Минской городской организации РПТС. То есть разногласия нарастали.

Между тем подобное поведение вызвало серьезные нарекания у других членов партии, продолжает исполняющий обязанности ее председателя:

– Призывы к стачкам вызвали в партийных рядах большое недовольство, мне десятки, а может, и сотни людей звонили с возмущением и готовностью коллективно уйти из партии. А также с требованиями принять меры воздействия на такое руководство. Становилось понятно, что дальше существовать с таким руководителем партия просто не может.

Для разрешения возникших в партийный рядах противоречий и был проведен 12 декабря XIII съезд РПТС, на котором Василий Заднепряный был исключен из рядов партии. Александр Степанов подчеркивает:

– Съезд был полностью правомочным и прошел с полным и доскональным соблюдением всех юридических требований к подобным мероприятиям. На него были приглашены 72 человека, прибыл 71. На съезде выступили 15 членов. Кроме того, кто не смог приехать в связи с эпидситуацией, прислали рукописные письма, и мы их зачитали. Решение было принято единогласно всеми делегатами съезда. Все документы переданы в Министерство юстиции. Мы хотим, чтобы партия приняла свой первоначальный патриотический курс, направленный на укрепление нашего государства. Тем болеечто в нашей стране подавляющее большинство признает и поддерживает государственную политику, проводимую руководством нашей страны.

Начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси Елена Кириченко ситуацию прокомментировала так:

– Исходя из представленных партией в Министерство юстиции документов у нас не имеется оснований для непризнания данного съезда.
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