Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes через четыре года после выпуска

Девятый студийный альбом Бритни Спирс Glory возглавил чарт iTunes. Любопытно, что это произошло спустя четыре года после его выхода. Альбом Спирс обошел пластинку Мэрайи Кэри "Charmbracelet" (2002 год) и сборник хитов "Throwback Tunes: 80s".

«Не ожидала увидеть такое», — написала Бритни на своей странице в Инстаграм. «Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне», — цитирует певицу РИА Новости.

После выхода альбом Glory поднялся на третью строчку чарта Billboard 200. Среди композиций альбома есть совместная работа Спирс и рэпера G-Eazy — «Make Me…».

Бритни Спирс сейчас 38 лет, она является обладательницей премии «Грэмми». Слава пришла к певице с выпуском дебютного альбома «Baby One More Time», а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.