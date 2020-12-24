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Акция «Наши дети»: заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич встретился с одаренными школьниками Белыничского района

В стране продолжается традиционная акция «Наши дети». Сегодня утром Белыничи посетил заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Первый адрес праздника – районный центр культуры, где на «Фабрику звезд» собралась одаренная молодежь со всего района. В роли звезд – школьники в возрасте от 9 до 17 лет: отличники учебы, победители различных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Для лучших из лучших и был организован яркий праздник: с клоунами, сказочными персонажами, Дедом Морозом,  Снегурочкой и, конечно, сладкими подарками. Со сцены звучали музыка, новогодние поздравления и пожелания. 

– Нельзя остаться равнодушным к особой атмосфере, которая сегодня наполняет этот зал. Эту особую ауру создаете вы – своими теплыми улыбками, искренними эмоциями, своей энергетикой, которая позволяет и нам, взрослым, невзирая на все сложности уходящего високосного года, также почувствовать приближение новогодних торжеств, – обращаясь к ребятам, отметил заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. – Свое участие в этом празднике вы заслужили своими успехами в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, старанием и трудолюбием. И всегда должны помнить, что достижение желаемой цели возможно только через усилие, терпение и усердие. А еще необходимо всегда верить в себя, в свою страну, помнить о своей малой родине – Белыничском крае. Поверьте, здесь вас всегда будут ждать, здесь вам будут всегда рады. Как сказал поэт: «Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем. Каб душою не ачарствець, каб не страцiць святое штосьцi».

Помнить о том, что именно они – будущее родной страны, что их победы – это победы родной Беларуси, попросила юных земляков и начальник отдела по образованию Белыничского райисполкома Жанна Звягина. 

17-летняя Яна Джафарова – из тех, кто ставит перед собой цели и добивается их. На «Фабрике звезд – 2020» в Белыничах она неслучайно: в этом году одиннадцатиклассница заняла второе место на районной олимпиаде по финансовой грамотности, представляла район на олимпиаде областной. 

– Наверное, самое главное желание, которое в новогоднюю ночь будут загадывать все, независимо от возраста и социального статуса, – крепкого здоровья, – улыбается будущий доктор Яна, которая после школы планирует поступать в медицинский вуз. – И я не исключение. Пандемия внесла заметные коррективы в жизнь каждого, но мы настроены оптимистично. И сегодня собрались здесь – на прекрасный праздник.

Егору Рыбакову – 13 лет. Но, несмотря на то что он учится только в 8-м классе, с будущим давно определился. Егор с 6 лет занимается музыкой, играет на фортепиано, в этом году стал одним из победителей международного конкурса пианистов, проходившем в Польше:

Своей мечте я не изменю: твердо решил, что буду музыкантом. Своим сверстникам хочу пожелать веры в свои силы, целеустремленности – ведь если чего-то очень хочешь, оно обязательно случится. А сейчас самое время загадывать желания. А еще загадаю, чтобы в нашей прекрасной стране люди жили мирно и счастливо.

– Очень волнительно и приятно находиться сегодня среди такого количества талантливых детей. Вы действительно звезды, наша гордость. Вы – пример для других ребят, – поблагодарил юных земляков председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко. – В преддверии Нового года хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов, а педагогам – открывать новые таланты.

К слову, в Белыничи Андрей Кунцевич приехал с подарками. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей он вручил директору Белыничского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с особенностями развития, отметив при этом: 

 Уже не первый год по инициативе Президента проходит замечательная акция «Наши дети». В этом году она охватит более 700 тысяч мальчишек и девчонок. Это своеобразный марафон добра, который позволяет всем нам почувствовать, увидеть и оценить по-настоящему человеческие ценности – такие как любовь, соучастие, добросердечность, забота. И сегодня, следуя принципу, что новый год нужно начинать с новых добрых дел, я и передаю эти деньги учреждению, которое занимается особенными детьми – на укрепление материально-технической базы. 

К слову, сегодня заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич побывает и в Белыничской вспомогательной школе-интернате.

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