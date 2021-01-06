Депутат: акция «Наши дети» – самая душевная и искренняя традиция независимой Беларуси

Республиканская благотворительная акция «Наши дети», которая стартовала в стране 10 декабря, продолжается. Сегодняшнее рождественское представление было организовано для воспитанников государственного учреждения дошкольного образования «Ясли-сад №7 г. Бреста», имеющих проблемы со здоровьем, а также для детей из опекунских и многодетных семей.
Конструкторы, развивающие и обучающие игры и пособия, детские книги – подарки, которые сегодня приехали в ясли-сад. Поздравили воспитанников депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко, начальник управления образования Московского района Бреста Светлана Басакина, представители районной организации ОО «Белая Русь», УП «Брестоблгаз» и Брестского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк».
Ясли-сад введены в строй в 2018 году. Строительство и оснащение обошлось областному бюджету в 9,2 миллиона рублей. Детсад уникальный. Здесь есть кабинет робототехники, сенсорная комната, компьютерный класс. Это самое большое дошкольное учреждение Брестской области, где одновременно могут находиться 425 детей. Причем в четырех из 19 групп – дети с особенностями развития.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко приезжает сюда с подарками не первый раз:
– Очевидно, что в этих стенах комфортно всем детям, в том числе детям-колясочникам: есть пандусы, поручни, создана функциональная безбарьерная среда. В детсаду замечательные педагоги, многие из них – многодетные мамы, и они делают все, чтобы воспитанники чувствовали себя в саду комфортно, уютно, чтобы развивались и росли здоровыми. Конечно же, перед Новым годом и Рождеством все дети ждут праздника, ждут подарков. Я с радостью участвую в акции «Наши дети», это добрая, душевная и искренняя традиция, родившаяся в независимой Беларуси 25 лет назад. Поверьте, взрослые радуются не меньше детей, когда дарят детям праздник и исполняют их желания.
С 10 декабря по 10 января в Брестской области в акции «Наши дети» примут участие более пяти тысяч детей. В связи с пандемией мероприятия проходят не так массово, как раньше, с соблюдением всех мер предосторожности, но главное – без внимания не останется никто.
На проведение акции «Наши дети» из областного бюджета выделено более 70 тысяч рублей. В финансировании праздничных мероприятий активно участвуют предприятия, организации, депутаты и частные лица.
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Депутат: акция «Наши дети» – самая душевная и искренняя традиция независимой Беларуси
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