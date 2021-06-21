Академия МВД 22 июня проведет легкоатлетический забег, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ

Фото из архива. Снимок носит иллюстративный характер

Забег стартует и завершится в одной точке – у памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении служебного и воинского долга (Минск, ул. Коммунистическая, 10). Мероприятие будет проходить с 9:30 до 10:30.В забеге на дистанцию 2,5 км поучаствуют 250 человек: руководство Академии МВД Беларуси, профессорско-преподавательский состав вуза и курсанты.За забегом последует торжественное возложение венка и цветов к мемориалу.