Афериста из Витебска задержали в России: возбуждено два уголовных дела

Витебские оперативники ГУБОПиК МВД вышли на преступника, который скрывался в России: 62-летнего витебчанина задержали местные полицейские, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Оперативники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД вышли на мошенника, но к тому времени он успел скрыться в России. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.
Правоохранители изучили канал подозреваемого на видеохостинге. Как оказалось, он – блогер, призывающий к насилию над госслужащими, милиционерами и их близкими. За разжигание социальной вражды или розни в отношении витебчанина возбудили еще одно уголовное дело. Было установлено, что он скрывается в Воронежской области. Фигуранта задержали 2 декабря местные полицейские, сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Беларусь.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. По предварительным данным, от действий витебчанина пострадали около 150 белорусов. Ведется проверка.
Видео МВД
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