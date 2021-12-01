Абрамчик: психологи и социальные педагоги готовы к разрешению нештатных ситуаций с детьми в ТЛЦ

С тех пор, как у белорусско-польской границы образовался стихийный лагерь беженцев, самые разнообразные задачи, связанные с безопасностью их детей, решали представители системы образования. Продолжается их работа и сейчас.
- Задачи, которые представители системы образования решают на территории ТЛЦ «Брузги», очень разнообразны, - отметил Руслан Абрамчик, начальник главного управление образования Гродненского облисполкома. - В первую очередь необходимо было решить вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности детей. Когда образовался стихийный лагерь у границы, довелось выявлять детей, оставшихся здесь без родителей или взрослых родственников. К их приему были готовы учреждения здравоохранения, социально-педагогические центры. К счастью, таких детей оказалось совсем немного, законные представители всех нашлись.
Руслан Юрьевич рассказал также, что во всех учреждениях образования проходит сбор средств для благотворительной помощи беженцам. Это не только продукты питания, но и игрушки, карандаши, фломастеры, бумага для рисования. Есть в этом и воспитательный момент: наши дети сопереживают сверстникам, вынужденным искать приют в другой стране, а вместе с тем начинают больше ценить свою родину.
- Наша главная задача – забота об обеспечении жизни, здоровья, медобслуживания детей, их поддержка при возникновении нештатных ситуаций. К слову, команда психологов и социальных педагогов подготовлена и при необходимости готова реагировать на них. Вместе с тем, дети находятся здесь со своими законными представителями, пока в принятии экстренных мер нет необходимости, - подчеркнул Руслан Абрамчик. - Надеемся, что их сложная жизненная ситуация благополучно разрешится.