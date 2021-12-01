Абрамчик: психологи и социальные педагоги готовы к разрешению нештатных ситуаций с детьми в ТЛЦ

- отметилРуслан Юрьевич рассказал также, что во всех учреждениях образования проходит сбор средств для благотворительной помощи беженцам. Это не только продукты питания, но и игрушки, карандаши, фломастеры, бумага для рисования. Есть в этом и воспитательный момент: наши дети сопереживают сверстникам, вынужденным искать приют в другой стране, а вместе с тем начинают больше ценить свою родину.- подчеркнул Руслан Абрамчик. -