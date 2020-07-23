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ABBA выпустит в следующем году пять новых песен

Одна из популярнейших в истории поп-музыки групп - шведская ABBA планирует в следующем году выпустить пять новых песен, сообщает  The Independent со ссылкой на радиоведущего Джоффа Ллойда.


Ллойд взял интервью у одного из участников ABBA Бьорна Ульвеуса, из которого следует, что композиции уже записаны и должны были выйти еще в конце 2019 года, однако этому сначала помешали некие технические сложности, а затем начавшаяся пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад и стал самой успешной скандинавской группой в истории. Всего музыканты выпустили восемь пластинок, последний студийный альбом - в 1982 году, в 1993-1994 годах выходили неизданные ранее композиции. Записи коллектива разошлись в количестве более 350 млн экземпляров.


В 1974 году с песней Waterloo ABBA победила на конкурсе Евровидение в английском Брайтоне, после чего беспрецедентные 18 хитов подряд попадали в первую десятку британского чарта, а участники группы стали настоящими суперзвездами.

ФОТО: facebook.com/ABBA


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