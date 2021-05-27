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  2. 75 % детских травм – ушибы, вывихи

75 % детских травм – ушибы, вывихи

Парки аттракционов и батутные центры, волейбол на берегу водоема и футбол у дома, «солнышко» на качелях и экстремальные трюки на велосипеде — список летних детских забав на любой вкус можно продолжать бесконечно. Ровно так же, как и перечень наиболее частых травм, напрямую с ними связанных. Как обезопасить на отдыхе школьников и чего надо избегать, чтобы каникулы не закончились больничной койкой?


В прошлом году дети обратились в травмпункт более 145 тысяч раз. Минск – лидер по количеству травмируемых несовершеннолетних. Здесь к медикам поступило около 48 тысяч обращений. На втором месте Брестчина – более 20 тысяч и меньше всего детей получило увечья на Гродненщине – около 11 тысяч. 


Если говорить о самых частых детских заболеваниях, то травматизм занимает третье место. 

– На первом месте – заболевания органов дыхания, на втором – органов зрения. За 2020 год от внешних причин 127 детей погибло, из них 22 в возрасте до года, – рассказывает Татьяна Бурдь, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь. – За последние десять лет показатель детской смертности значительно снизился. Если раньше погибало более 400, то сейчас цифра гораздо ниже. Но тем не менее проблема актуальна. 

К слову, не только показатель смертности снизился, но и количество различных травм стало меньше на 11 %. В том числе школьных на 30%, спортивных – на 19%, уличных и транспортных – на 8,7%.

– Однако за последние годы появились новые виды травм на прыжках на батутах – 499 случаев, катание на тюбинге – 414, на электросамокатах – 360, и лидер – велосипедные травмы – 2083 случая, – называет неутешительные данные заместитель директора по организационно-методической работе ГУ «Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии» Кирилл Криворот. 


По его словам, самый травмируемый возраст – от десяти до тринадцати лет. На них пришлось более 44 тысяч обращений. 

– Если говорить о части тела, на которую приходится удар, то на первом месте травма конечностей – 75 %, сюда входят ушибы, вывихи. 20 % приходится на переломы. 12 % – повреждения головы и шеи, – приводит цифры специалист. 

Львиная доля травм – бытовые и уличные. Медики уверяют, когда ребенок получил удар в общественном месте, будь то школа, детский садик или секция, то реакция незамедлительная – первая помощь и скорая. Однако проблема в том, что порой дети могут травмироваться на улице, в месте, где никого нет и помочь некому. 


– В этом случае мы, медики, сталкиваемся не с самим повреждением, а с его осложнениями. Это уже несвоевременное оказание медпомощи, а запоздалое, – говорит Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь. – Поэтому мы призываем родителей бояться за своего ребенка не с позиции «это произошло», а с позиции «это может произойти». Быть на шаг впереди, с кем-то на расстоянии вытянутой руки, кого-то привязать. Воспитание – это убеждение, которое закладывается в сознание ребенка. 


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Фото: Владимир ШЛАПАК , Алексей СТОЛЯРОВ , Антон СТЕПАНИЩЕВ
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