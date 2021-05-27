75 % детских травм – ушибы, вывихи

В прошлом году дети обратились в травмпункт более 145 тысяч раз. Минск – лидер по количеству травмируемых несовершеннолетних. Здесь к медикам поступило около 48 тысяч обращений. На втором месте Брестчина – более 20 тысяч и меньше всего детей получило увечья на Гродненщине – около 11 тысяч.Если говорить о самых частых детских заболеваниях, то травматизм занимает третье место.рассказывает Татьяна Бурдь, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь.К слову, не только показатель смертности снизился, но и количество различных травм стало меньше на 11 %. В том числе школьных на 30%, спортивных – на 19%, уличных и транспортных – на 8,7%.– называет неутешительные данные заместитель директора по организационно-методической работе ГУ «Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии» Кирилл Криворот.По его словам, самый травмируемый возраст – от десяти до тринадцати лет. На них пришлось более 44 тысяч обращений.– приводит цифры специалист.Львиная доля травм – бытовые и уличные. Медики уверяют, когда ребенок получил удар в общественном месте, будь то школа, детский садик или секция, то реакция незамедлительная – первая помощь и скорая. Однако проблема в том, что порой дети могут травмироваться на улице, в месте, где никого нет и помочь некому.– говорит Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь.