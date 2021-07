5 свадебных платьев и 62-летний жених: чем запомнилась свадьба племянницы принцессы Дианы

Кто такая Китти Спенсер?

Родители Китти - Чарльз Спенсер и Виктория Локвуд.

Чем занимается Китти?

Любовь или деньги?

Детали громкого свадебного торжества

Леди Китти родилась в семье младшего брата покойной принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера, и британской модели Виктории Локвуд в 1990 году. Когда она была маленькой, ее семья переехала в Африку, однако вскоре родители развелись, отец вернулся в Лондон, а девочка осталась жить с матерью в Кейптауне.Племянница леди Ди посещала частную школу, а позже поступила в местный университет, где изучала психологию, политику и английский язык. Окончив первое образование, Китти отправилась в Италию, чтобы получить степень по истории искусств, и только после наконец вернулась в Лондон.Девушка росла вдали от таблоидов и никогда не была особо популярна. Более того, первый раз она появилась перед публикой на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы в 2007 году, когда ей было 17 лет.Китти - британская модель. Ей не исполнилось и двух лет, когда в 1992 году она впервые попала на обложку глянца вместе с мамой. Правда, контракт с модельным агентством девушка заключила лишь в 26 лет – данный возраст уже является закатом карьеры для многих манекеншиц. Материнским агентством Китти выступило Storm Model Management, первый показ у нее случился у Dolce & Gabbana. Чуть позже девушка стала часто представлять итальянский бренд, а затем она получила статус посла ювелирного бренда Bvlgari.Девушка активно ведет свой аккаунт в Instagram. Ее также нередко можно заметить на светских мероприятиях, однако, помимо этого, леди Китти, как и ее покойная тетя принцесса Диана, известна своей благотворительной миссией. Она является послом Centrepoint — благотворительной организации, которая поддерживает бездомную молодежь, а также и покровителем военной благотворительной организации Give Us Time. Кроме того, Китти помогает сбору средств для фондов Save the Children и Elton John AIDS Foundation.Узнав возраст жениха, многие стали гадать, а настолько ли искренне чувства невесты? Дело в том, что избранник Китти разменял седьмой десяток.Впрочем, для своих 62 лет Майкл Льюис выглядит очень хорошо: высокий, подтянутый. Возраст выдают лишь седые волосы и пара морщин на лице.Известно, что пара вместе с 2018 года и, как ранее говорила в интервью сама Китти, Майкл очень любим ее семьей.Друзья невесты также хорошо отзываются о мужчине: «скромный и сдержанный человек».Из нескольких интернет-источников о нем известно только, что с 2015 года он возглавляет Foschini Group, компанию по розничной торговле одеждой, а его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Льюис живет на два дома, регулярно переезжая по работе из особняка в центре Лондона в поместье в столице ЮАР и обратно. К слову, предложение руки и сердца Китти предприниматель сделал в 2019 году в канун Рождества именно в ЮАР. Бизнесмен имеет троих взрослых детей от прошлого брака.Возвращаясь к возрасту, стоит также отметить, что жених на пять лет старше отца Китти, графа Спенсера.В принципе, вряд ли для племянницы Леди Ди возраст партнера когда-то имел значение, ведь Льюис не первый ее седовласый избранник. Ранее Китти состояла в отношениях с 50-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро, который был старше ее на 20 лет.В таком случае, многие поклонники скажут, что брак по расчету, однако вряд ли можно сказать, что Китти нуждается в деньгах. Девушка из привилегированной семьи, успешная модель да еще и благотворительностью занимается. Уж поправлять свое финансовое положение таким образом ей вряд ли необходимо. Так что, похоже, чувства между Спенсер и Льюисом действительно искренние.Мы не зря сделали акцент на слове «громкое». Церемония действительно наделала много шума в социальных сетях. Обсуждали все: начиная от жениха и девичника, заканчивая платьем и фейерверком. Но обо всем по порядку.Дата свадьбы выбрана не случайно. Торжество состоялось в еврейский праздник, который, согласно традициям, подходит для подобных церемоний.Мероприятия начались еще 23 июля. Жених и невеста устроили предсвадебный ужин в роскошном банкетном зале в Galleria Del Cardinale в кругу родственников и друзей.Главная церемония состоялась уже 24 июля на вилле Альдо Брандини. Поместье украсили множеством живых букетов из розовых и белых цветов. На праздничных столах красовались расписанные от руки карточки рассадки гостей и салфетки с инициалами молодожен. Также известно, что в этот день гости полакомились фруктовым тортом и пирожными в виде сердец.Свадьба закончилась грандиозным фейерверком и дискотекой, на которой звучали хиты The Weeknd и Арианы Гранде, но не исключено, что звезды спели там вживую.Кстати о гостях! На свадьбе присутствовали сотни знаменитостей, в том числе британская певица Пикси Лотт, звезда реалити-шоу "Золотая молодежь Челси" Марк-Фрэнсис Вэнделли, сестры Китти — близнецы Элиза и Амелия Спенсер, а также дети жениха от первого брака. Примечательно, что никто из королевской четы, а именно кузены Китти – принцы Уильям и Гарри, церемонию не посетили.Что касается наряда невесты, то на одном Китти не остановилась. Девушка сменила пять платьев за вечер. Несмотря на разные силуэт, длину и цвет, создатель у них был все же один – итальянский модный Дом Dolce & Gabbana. Впрочем, не удивительно, ведь девушка является амбассадором бренда и довольно часто делает выбор в его пользу.Главный наряд выполнен из кружева. Платье с длинными рукавами, объемными плечами и пышной юбкой во многом напоминало подвенечный наряд матери Китти, Виктории, которое та надела на свою свадьбу с Чарльзом Спенсером. Многие модные критики также провели параллель со знаменитым подвенечным платьем Грейс Келли, но, как бы то ни было, наряд Китти по истине можно назвать королевским.Правда обошлось без диадемы. Хотя многие были уверены, что девушка наденет фамильную тиару Спенсеров, которая когда-то не раз украшала голову принцессы Дианы.Фото: instagram.com/kitty.spencer